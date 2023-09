Cette star, et non SRK, Salman ou Rajni, est la seule indienne à avoir remporté le très convoité Impact Award du magazine TIME ; tu ne devineras jamais qui

Une star de Bollywood est le seul nom indien à figurer cette année dans la liste très convoitée des gagnants du TIME100 Impact Award du magazine TIME.

Mardi soir, le magazine TIME a annoncé les gagnants de ses très convoités TIME100 Impact Awards de cette année. La publication décerne ces prix chaque année et ils sont différents de sa liste des 10 personnes les plus influentes au monde. Cette fois, étonnamment, un seul Indien figure sur la liste des gagnants. Et s’il est issu du monde des arts et du cinéma, il ne fait pas partie des suspects habituels.

La star de cinéma Ayushmann Khurrana est le seul nom indien figurant sur la liste des gagnants des TIME100 Impact Awards 2023. Selon la publication, les prix honorent et récompensent « les leaders mondiaux qui ont fait de leur mieux pour faire avancer leurs industries – et le monde ». Ayushmann a été honoré pour son travail dans le cinéma hindi avec des films qui brisent le désordre et qui véhiculent des messages sociaux, ainsi que pour son travail philanthropique avec l’UNICEF hors écran.

Dans son article annonçant Ayushmann comme l’un des gagnants, TIME écrit : « Khuranna est également devenu passionné par l’utilisation de sa plateforme sur grand écran pour défendre les questions sociales…. Cette approche a donné le ton non seulement à une carrière cinématographique réussie. , mais aussi pour les efforts parallèles de Khurrana en tant que chanteur, poète, philanthrope et défenseur de la jeunesse indienne.

Ayushmann a été nommé ambassadeur national de l’UNICEF plus tôt cette année et s’est impliqué auprès de l’organisation pour aider les enfants dans le besoin à travers le pays. Ses films, dès ses débuts avec Vicky Donor, se sont également largement imprégnés de messages sociaux et ont abordé des sujets tabous dans le divertissement grand public.

Réagissant à cet honneur, Ayushmann a déclaré dans un communiqué : « C’est la deuxième fois que le prestigieux magazine TIME choisit de reconnaître le travail que je fais devant et hors caméra. Je suis fier et honoré de cet honneur décerné par TIME Magazine, car il valide mon système de croyance fondamental en tant qu’artiste et être humain essayant d’influer sur un changement social positif. Il a ajouté : « Je suis profondément reconnaissant envers TIME Magazine de m’avoir décerné l’honneur TIME 100 Impact cette année. J’ai essayé et j’essaierai toujours de repousser les limites du contenu indien à travers ma marque de cinéma.

Ayushmann a été récemment vu à l’écran dans la comédie Dream Girl 2, qui a été un succès au box-office. Le film a rapporté Rs 100 crore en Inde et a rapporté plus de Rs 130 crore dans le monde, devenant ainsi le premier succès net d’Ayushmann en trois ans.