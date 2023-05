Cette star du matin révèle qu’elle est enceinte d’un deuxième enfant au milieu de la tourmente du spectacle

Une star de THIS Morning a révélé qu’elle était enceinte de son deuxième enfant au milieu de la tourmente du spectacle.

Le Dr Sara Kayat a annoncé qu’elle était enceinte de son deuxième enfant après que Phillip Schofield ait quitté de manière sensationnelle l’animation de l’émission de jour.

TVI

Une star de This Morning a de grandes nouvelles[/caption] TVI

Le Dr Sara Kayat est une habituée de This Morning with Holly and Phil[/caption]

Le Dr Sara Kayat de This Morning a déclaré aux fans qu’elle était de nouveau enceinte avec une adorable publication sur Instagram.

La star de la télé-réalité apparaît régulièrement aux côtés de Holly Willoughby et Phillip Schofield – qui ont quitté le programme ITV ce week-end – pour discuter des sujets de santé.

Partageant une image magnifique d’elle et de son fils de trois ans, Harris, berçant sa bosse, elle a écrit: «Et donc, nous grandissons. Nous attendons une petite citrouille en octobre.

« Quand je suis tombée enceinte de Harris, je l’ai annoncé sur insta avec trop peu de considération. Cela avait été un voyage facile et j’étais dans mon propre monde de bonheur.

Sara a ajouté: «Le voyage vers le bébé deux a été un peu différent, et en vérité, je me suis parfois retrouvée à en vouloir aux annonces de grossesse de tout le monde.

Sarah s’est adressée à ses fans qui avaient eu du mal à concevoir alors qu’elle partageait son propre parcours pour retomber enceinte.

Elle a déclaré: « Alors cette fois-ci, j’aimerais être un peu plus consciente des autres qui ne sont pas là où ils veulent être dans leur cheminement vers la parentalité. Je suis évidemment ravi de cette annonce, mais j’aspire à tendre une main aimante à tous ceux qui souffrent.

« Je suis désolé. Ce n’est pas juste », a-t-elle poursuivi. « J’espère du plus profond de mon cœur que vous obtenez ce que vous voulez ou que vous trouvez la paix avec ce que vous avez. Tant d’amour à tout le monde, mais surtout à ceux dont les chemins ont été plus rocailleux et plus sombres que prévu.

L’annonce du Dr Sara est intervenue alors que la série était plongée dans le chaos samedi avec la nouvelle choquante de Phillip qu’il quittait la série.

Phil, 61 ans, devait également quitter Dancing on Ice, que le couple a également présenté ensemble.

Sa sortie a été confirmée hier, après des semaines de spéculations intenses sur son avenir et une querelle avec la co-animatrice Holly Willoughby, 42 ans – et comme un initié a révélé que la dispute empêchait même les invités d’apparaître avec eux.

Mais il animera d’autres émissions ITV.

Getty

Le Dr a été franc sur son parcours de grossesse sur Instagram[/caption]