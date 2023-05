Cette star du matin révèle l’atmosphère dans les coulisses après la sortie abrupte de Phillip Schofield

Un habitué de TOP This Morning s’est ouvert sur l’atmosphère sur le plateau d’ITV après la sortie de Phillip Schofield.

La correspondante royale Camilla Tominey, 44 ans, a détaillé l’ambiance « en sourdine » dans les coulisses après le départ du présentateur de longue date Phil, 61 ans – qui a été exclu de l’émission matinale d’ITV la semaine dernière.

Camilla est arrivée dans l’épisode de lundi après la publication complète de la déclaration de sortie de Phil.

Parlant de son expérience This Morning – avec l’émission présentée par Alison Hammond et Dermot O’Leary – la rédactrice adjointe du Daily Telegraph a écrit dans une colonne : « L’atmosphère de lundi matin était naturellement assourdie.

« Alors que nous nous sommes habitués aux très sympathiques Alison Hammond et Dermot O’Leary qui remplacent Phil et Holly, qui sont maintenant en vacances à mi-parcours jusqu’au 5 juin, la finalité du départ de Schofield était impossible à ignorer avec un adieu à la début du programme.

« Alison était clairement assez nerveuse alors que la tâche incombait à ses épaules relativement inexpérimentées de rendre hommage à son ancienne co-star. »

Camilla – qui a récemment parlé de menaces de mort de la part des fans de Meghan Markle – a ajouté: «Les téléspectateurs pourraient peut-être être pardonnés de se demander pourquoi il n’y avait pas un montage de style Ant et Dec de ses meilleurs morceaux, mais c’est de la télévision, les amis.

« Vingt et un ans d’émission résumés en 35 secondes avant de passer au long métrage suivant.

« C’est brutal, mais c’est comme ça que ça marche parce que c’est la seule façon que ça puisse marcher : les téléspectateurs doivent toujours passer en premier. »

Camilla a déjà dénoncé des guerriers cruels du clavier qui lui envoyaient du courrier haineux après avoir écrit des histoires sur Meghan et Harry.

Elle a courageusement révélé qu’elle avait été qualifiée de « total c *** » et verbalement attaquée par des personnes sur les réseaux sociaux « soi-disant défendant la » vérité « du duc et de la duchesse de Sussex ».

Mme Tominey, qui a raconté pour la première fois qu’Harry sortait avec un acteur américain en 2016, a parlé du contrecoup négatif qu’elle reçoit lorsqu’elle couvre des histoires sur la famille royale.

Pendant ce temps, son analyse de l’ambiance des coulisses de This Morning est intervenue lorsque The Sun a révélé que Phil avait été laissé « complètement brisé » par la hache.

L’ancienne co-star d’ITV de Phil, Holly Willoughby, a maintenant pris une longue pause de mi-session de This Morning.

Holly ne devrait pas revenir sur les écrans de This Morning avant le lundi 5 juin – après qu’ITV a révélé qu’elle prenait « des vacances anticipées à mi-parcours ».

Une foule de présentateurs remplaçants ont ensuite été confirmés après la hache de Phil.

Un porte-parole d’ITV a déclaré: « La décision de Phillip Schofield de se retirer de This Morning était (comme sa déclaration l’a clairement indiqué) une décision convenue entre Phillip et ITV. »

