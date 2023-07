La star de CE matin, le Dr Zoe Williams, a parlé des récents « moments difficiles et émotionnels » de l’émission après le départ sous le choc de Phillip Schofiled.

L’émission de jour d’ITV a été au centre d’un scandale plus tôt cette année lorsque l’animateur de longue date Phillip Schofield, 61 ans, a admis avoir déjà eu une liaison extraconjugale avec un collègue plus jeune.

Le Dr Zoe, spécialiste résidente du Sun et médecin généraliste du NHS, dit qu’elle pense que tout est «comme d’habitude» après que le personnel s’est d’abord inquiété de leur emplois au milieu de la controverse

Elle a déclaré à HELLO Magazine : « J’ai l’impression que tout est redevenu normal maintenant. Plus que tout, j’ai vraiment ressenti pour le personnel et les gens du bureau de production. C’est une grosse équipe et on s’entend tous.

La star de la télé, qui a donné des conseils médicaux aux téléspectateurs pendant plusieurs années, a poursuivi : « Il y a eu un moment où je pense que tout le monde a senti que son emploi était en danger, et il y a des gens qui travaillent sur la série depuis des décennies. Cela a été une période très émouvante et difficile, mais je pense que nous sommes à l’autre bout.

Ce matin est maintenant dirigé par son ancienne co-star Holly Willoughby en rotation avec Craig Doyle, Josie Gibson, Dermot O’Leary et Alison Hammond.

