La star de TikTok qui a sauvé Noël.

On parle bien sûr d’acteur et de chanteur Tyler Warwick, qui a recréé Le grinch scène par scène sur TikTok et Instagram. Comme de nombreux projets de vacances ont été bloqués en raison de la pandémie de coronavirus en cours, nous nous sommes tournés vers les médias sociaux pour un contenu qui nous mettra dans l’esprit de Noël.

Pourtant, nous n’avions aucune idée que nous tomberions sur un joyau comique dans la section Reels sur Instagram. Nous avons découvert le travail de Tyler pour la première fois lors d’une session de défilement nocturne sur le site de partage d’images.

Dans la première vidéo que nous avons vécue, nous avons regardé Tyler reconstituer Cindy Lou Who’s « Christmas, Why Can’t I Find You? » scène des années 2000 Comment le Grinch a volé Noël. Ce n’était pas une vidéo de synchronisation labiale, Tyler a perfectionné Cindy Lou (Taylor Momsen), la voix chantante aiguë et l’innocence aux yeux écarquillés.

Tyler a cloué la scène plan par plan et nous sommes tous les deux dans les points de suture et impressionnés. Juste au moment où nous pensions que ce serait ça, nous avons découvert que Tyler avait recréé plusieurs scènes du Jim Carrey-LED Grinch film.