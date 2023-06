Cette star de Chelsea pourrait remplacer Karim Benzema au Real Madrid

Alors que Karim Benzema devrait quitter le Real Madrid cet été, les responsables du club semblent avoir trouvé le remplaçant potentiel de l’attaquant français. Selon les médias, le Real Madrid tient à signer Kai Havertz de Chelsea en remplacement de Benzema dans la fenêtre de transfert estivale. Un article publié par le média allemand Bild affirme que l’attaquant de Chelsea est l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti et la cible potentielle « de rêve » du président du club Florentino Perez pour remplacer le vainqueur du Ballon d’Or 2022 dans la fenêtre de transfert estivale. Le rapport mentionne en outre que le Real Madrid sont prêts à travailler rapidement pour achever le déménagement de l’international allemand.Les responsables du Real Madrid prévoient de déposer une offre lucrative Havertz dès que possible.

Le Real Madrid a confirmé que Karim Benzema, qui a rejoint le club en 2009, partira à la fin de la saison. Le contrat actuel de l’international français avec le Real Madrid doit expirer à la fin de ce mois. Après avoir passé 14 saisons au Real Madrid, le joueur de 35 ans a inscrit 19 buts et trois passes décisives en Liga cette fois. Au total, Benzema a trouvé le fond du filet à 354 reprises après avoir disputé 648 matchs avec le Real Madrid.

« La carrière de Karim Benzema au Real Madrid a été un brillant exemple de conduite et de professionnalisme, et il a représenté les valeurs de notre club. Karim Benzema a gagné le droit de décider de son avenir. Les madrilènes et tous les fans du monde entier ont apprécié son football magique et unique, qui a fait de lui l’une des grandes icônes de notre club et l’une des grandes légendes du football mondial », lit-on dans le communiqué officiel du Real Madrid.

Ayant rejoint Chelsea en 2020, Kai Havertz s’est imposé comme le meilleur buteur des Blues cette saison. Selon plusieurs rapports, le Real Madrid souhaitait attirer Havertz du Bayer Leverkusen il y a trois ans, mais le joueur de 23 ans a finalement décidé de déménager en Angleterre. Après avoir joué 139 matchs pour l’équipe basée à Stamford Bridge, Havertz a marqué 32 buts. Il a marqué sept buts en Premier League cette saison.

Outre Kai Havertz, le Real Madrid est également lié à l’attaquant anglais Harry Kane. La star de Tottenham Hotspur a été sur le radar du Real Madrid.