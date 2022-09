Cette star a pris ses distances avec Jacqueline Fernandez après qu’elle soit entrée en couple avec Sukesh Chandrasekhar ?

Jacqueline Fernandez fait face à la période la plus difficile de sa vie qu’elle n’aurait jamais imaginée. La vie personnelle de l’actrice de Bollywood a fait la une des journaux et elle ne peut rien y faire car c’est le prix à payer pour être une personnalité publique. Alors que Jacqueline a atterri dans ce trouble nommé Sukesh Chandrasekhar, nombreux sont ceux qui se sont éloignés d’elle. Les rapports suggèrent que beaucoup de ses co-stars l’ont également réchauffée pour ne pas tomber amoureuse de Sukesh et être attirée par ses cadeaux coûteux, mais elle n’a jamais payé de prix et la voici.

Selon la vigne dans l’industrie, de nombreux acteurs sont en mode ignorant contre Jacqueline et l’un d’eux est Salman Khan. La carrière de Jacqueline a ressuscité avec Kick et elle a été comptée comme l’une des principales dames, mais malheureusement en raison de sa proximité avec Sukesh, Salman Khan s’est éloigné d’elle et ne voulait se livrer à aucune controverse. Salman Khan est connu pour être le bhai de Bollywood et il ne dit jamais non à aucun de ses amis et de sa famille pour toute aide, mais c’est aussi une personne qui respecte la loi et ne peut pas la contredire. Bien qu’il y ait un fort buzz que Jacqueline a également été avertie par beaucoup de ses co-stars qu’elle ne devrait pas être impliquée avec Sukesh car il y a certainement quelque chose de louche à son sujet, mais l’actrice a été fortement influencée par l’escroc et a refusé d’écouter qui que ce soit et l’appelait l’homme de ses rêves, affirment les rapports.

En parlant à l’ANI, l’un des responsables impliqués dans l’interrogatoire de Ravindra Yadav dans sa déclaration a affirmé qu’il y aurait plus de problèmes pour Jacqueline tandis que Nora s’en est presque sortie propre.” Il y a plus de problèmes pour Jaqueline car elle n’a pas coupé les liens avec Sukesh même après avoir connu ses antécédents criminels. Mais Nora s’est déconnectée une fois qu’elle a suspecté que quelque chose n’allait pas”.