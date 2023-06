Cette star a donné le premier coup de crore Rs 1 de l’Inde, pas Raj Kapoor, Dilip Kumar, Amitabh Bachchan, Rajesh Khanna, Dev Anand

Bollywood est sans aucun doute l’une des industries les plus compétitives au monde et le succès d’un film bollywoodien se mesure à l’argent qu’il rapporte au box-office. Il ne serait pas faux de dire que la collection au box-office d’un film de Bollywood est aussi importante que son contenu. De nos jours, de nombreux films de Bollywood gagnent Rs 100 crore avant même leur sortie, mais ce n’était pas toujours le cas et il fut un temps où même gagner Rs 1 crore au box-office était difficile.

Vous êtes-vous déjà demandé quel film de Bollywood était le premier à gagner Rs 1 crore au box-office ? Dans cet article, nous vous parlerons du premier film de Bollywood à gagner Rs 1 crore au box-office.

Le premier film indien à gagner Rs 1 crore au box-office était Kismet, sorti en 1943. Le film a été réalisé par Gyaan Mukherjee et il mettait en vedette Ashok Kumar et Mumtaz Shanti dans le rôle principal.

Le film a été réalisé avec un budget inférieur à Rs 2 lakh et il est sorti à un moment où la campagne « Quit India » venait de commencer. Ce sentiment a aidé le thriller policier patriotique Kismet à faire des merveilles au box-office.

Dans Kismet, Ashok Kumar joue un voleur Shekhar / Madan, tandis que Mumtaz Shanti a été choisi en face d’elle. VH Desai a joué un rôle important dans le film et Shah Nawaz a excellé dans son rôle d’inspecteur. La musique est très bonne et la chanson « Hindostan Hamara Hai » a été un succès à succès. Le réalisateur Gyan Mukherjee mérite une mention spéciale pour son travail fantastique.