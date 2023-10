Bien que le Braves d’Atlanta ont échoué en séries éliminatoires, ils avaient sans doute la liste la plus complète, menant toutes les autres équipes de l’équipe fWAR avec 56,3. L’équipe suivante la plus proche en termes de fWAR total était les Rays avec 53,5.







Cela étant dit, on pourrait affirmer qu’ils seront en difficulté en ce qui concerne leur rotation en 2024 si le front office ne fait pas bouger les choses. Les Braves étaient neuvièmes en MLB dans fWAR pour SP avec 11,7, mais le roi des retraits au bâton Spencer Strider est responsable de 5,5 de ces 11,7.

Le manque de profondeur de rotation en saison régulière a été quelque peu masqué par le fait que les Braves ont marqué 5,84 points par match, soit 0,25 points par match de plus que la deuxième place de la MLB (Dodgers).

Les Braves ont réussi à continuer de dominer la saison régulière même s’ils n’ont jamais vraiment eu de rotation complète. En fait, les Braves ont fini par lancer quinze lanceurs différents tout au long de l’année, avec seulement trois joueurs commençant au moins quinze matchs.

L’un de ces trois joueurs était Charlie Morton, qui n’a pas encore confirmé s’il prendrait sa retraite ou non. Il a cependant une option club dans son contrat, s’il envisage de retarder sa retraite pendant au moins un an de plus.

Kyle Wright est absent pour toute l’année 2024 après avoir subi une intervention chirurgicale. Max Fried, s’il est en bonne santé, commencerait évidemment plus que les quatorze matchs qu’il a disputés en 2023, et Spencer Strider continuera, espérons-le, à être dominant.

Comme on peut le constater, il existe quelques points d’interrogation en ce qui concerne la rotation. Bryce Elder sera-t-il un facteur principal ? Il a commencé trente et un matchs et a débuté les séries éliminatoires. Cependant, au cours de la séquence, il a eu du mal à atteindre une MPM de 5,49, un FIP de 5,24 et un WHIP de 1,46 (78,2 manches) lors de ses quinze derniers départs.

Les Braves utiliseront-ils Jared Shuster et Dylan Dodd ? Ces deux lanceurs ont montré des éclairs de promesse, mais ont finalement eu du mal à bénéficier d’une exposition limitée au plus haut niveau. AJ Smith-Shawver fera-t-il partie des plans ? Les Braves auraient pu l’échanger à la date limite, mais l’ont finalement conservé, indiquant qu’ils pourraient l’utiliser en 2024.

Avec de nombreuses questions, nous devrons attendre et voir, même pendant la saison régulière de l’année prochaine. Cependant, certaines de ces questions peuvent trouver une réponse en ajoutant à la rotation via une agence libre.

Il existe de nombreux SP disponibles en agence libre cette intersaison, avec de grands noms comme Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Julio Urias, Aaron Nola, Blake Snell, Sonny Gray et d’autres. Les Braves voudront peut-être envisager des options moins chères, étant déjà proches du seuil de la taxe de luxe.

Un lanceur qui ressort vraiment comme une possibilité logique est Kenta Maeda. Il pourrait potentiellement être une signature à faible risque et à récompense élevée. Il n’a pas lancé en 2022 en raison d’une blessure et a lancé 104,1 manches en 2023, ce qui pourrait réduire son coût en années et en AAV.

Au cours de sa carrière, il a été solide et a montré des signes de très bonne qualité. Pour sa carrière (sept saisons et 866,1 IP), il a une MPM de 3,92, un FIP de 3,74, un WHIP de 1,140 et un score de 9,9 retraits au bâton toutes les neuf manches. Au cours de la saison COVID raccourcie, il a fini par arriver deuxième lors du vote de Cy Young avec un ratio SO/W exceptionnel de 8,00, tout en menant la ligue avec un WHIP de 0,750 et une MPM de 2,70. Bien entendu, des échantillons de petite taille peuvent donner des résultats aberrants, et il n’aurait probablement pas reporté ces chiffres sur une saison entière. Cependant, il a montré qu’il pouvait être un lanceur supérieur à la moyenne ou excellent.

Si l’on regarde ses périphériques pour sa dernière saison, ils sont majoritairement positifs.

Son xERA était dans les meilleurs 33,0 pour cent de la MLB, son xBA était le meilleur 34,0 pour cent, le taux de poursuite était le meilleur 24,0 pour cent, le pourcentage de swing et de ratés était le meilleur 34,0 pour cent, le taux de retrait au bâton était le meilleur 23,0 pour cent et le taux de marche était le meilleur 22,0 pour cent.

Cela a abouti à un xwOBA contre lui d’un .300. Pour référence, la moyenne de la ligue contre xwOBA était de 0,350. Le xwOBA de Maeda est 14,2 pour cent meilleur que la moyenne de la ligue.

Nous voyons que sa MPM en 2023 était de 4,23, ce qui n’a rien d’excitant. Cependant, quand on voit que son xERA était bien inférieur à 3,77, cela semble plus attrayant. Nous pouvons également regarder son BABIP de 0,293 et ​​son taux de brin de 74,1 %, et voir qu’il n’y a aucun signal d’alarme (du moins en ces termes) qui indique qu’il aura de la chance en 2023.

Maeda n’a jamais vraiment été un roi de FWAR, son score le plus élevé étant de 2,9 en une saison. Cependant, il constitue une présence solide lorsqu’il est en bonne santé et peut aider presque n’importe quelle équipe.

Il est intéressant de noter qu’il n’a pas été présenté comme un nom populaire dans les forums ou sur les réseaux sociaux en tant que cible potentielle. Bien sûr, le front office prend des décisions qui ne sont pas affectées par les médias, mais il semble que Maeda pourrait être acquis à bas prix car il y a pas mal de lanceurs devant lui sur le marché des agents libres en termes de battage médiatique et de talent.

Cela étant dit, Maeda pourrait être une option bon marché pour aider à compléter la moitié arrière de la rotation des Braves. Avec autant de points d’interrogation autour de la rotation, ajouter un joueur comme Maeda, qui ne disposera pas du type d’argent qu’un joueur comme Sonny Gray aurait, est tout à fait logique.

En fin de compte, cela dépendra du contrat et si cela a du sens pour les Braves d’Atlanta. Un bras de rotation n’est pas le seul mouvement que les Braves d’Atlanta feront, donc toutes les pièces du puzzle devront s’adapter.

