Il est normal que les humains ressentent de la peur et de l’anxiété. La plupart d’entre nous ont ou ont eu une sorte de phobie liée à un événement, une personne, un objet ou un souvenir. Lorsque ceux-ci vous déclenchent trop souvent, vous avez des crises d’angoisse. Il n’y a pas de pénurie de thérapie ou de médicaments disponibles pour les personnes qui veulent surmonter leur peur et renforcer leurs nerfs, mais une entreprise a mis au point une technique horrible comme thérapie contre la panique.

Selon Daily Star, une société russe nommée Prekated Academy a considérablement aminci le mur entre la véritable horreur et la thérapie en permettant aux gens d’être enterrés vivants pendant une heure pour résoudre leurs problèmes d’anxiété. Oui, cela ressemble à un film d’horreur de survie terrifiant, mais la société affirme qu’il pourrait vous débarrasser de vos peurs et de votre anxiété. Ils vous facturent près de Rs 47 lakh pour vous mettre dans un cercueil puis vous enterrer dans la terre dans le cadre d’une procédure qu’ils appellent une «thérapie psychique» qui, selon eux, vous permet non seulement de surmonter l’anxiété, mais également de découvrir certaines capacités psychiques.

Le processus a lieu à Saint-Pétersbourg et est un enterrement complet en immersion totale. Deux forfaits sont disponibles. L’un est le forfait enterré vivant mentionné ci-dessus et l’autre est une version en ligne avec un coût inférieur de Rs 12 lakh, où vous assistez à vos funérailles, avec des bougies et des chansons funéraires. Vous pouvez également rédiger votre propre testament. Ce forfait est également censé réduire le stress et est surnommé la thérapie du stress pour les peurs et les angoisses. Cependant, pour obtenir le plein effet de la thérapie avec les résultats souhaités, Prekated Academy recommande la première thérapie funéraire. De plus, un réveil obligatoire avec une conscience ravivée de tous les côtés de leur mission qui est censée renouveler le désir de vivre d’une personne est inclus.

Yakaterina Preobrazhenskaya, la fondatrice de la société, affirme que cette thérapie est totalement sûre. En dépit d’être enterré vivant, il n’y aura aucun danger pour la vie de l’être humain. Yakaterina dit que la sécurité de son client est une priorité absolue.

