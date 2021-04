Les gens choisissent généralement des parfums qui leur rappellent les bons moments et le parfum de n’importe quel endroit, remplis d’activités naturelles comme une plage tropicale ou une forêt de pins. Mais, en raison de la culture de travail induite par la pandémie de Covid-19, peu de gens semblent manquer l’odeur du seul endroit surprenant qu’est leur bureau. Eh bien, pour ces personnes, une société de design basée à New York RGA a créé une ligne de bougies parfumées – Eau d’Office, qui évoque les différents arômes d’un bureau.

Katie Facade et Thibault Gerard, tous deux directeurs créatifs de l’entreprise, ont créé six bougies parfumées – Jeudi Happy Hour sur une table haute, restes de petit-déjeuner dans Edit Suite 1, Warm 96 pages Deck Left on the Printer, Sushi Thursday au Café, Room 12F.1Après un atelier de 6 heures et une pointe de l’après-midi au café-bar.

La quête du couple pour recréer les odeurs de la vie de bureau a commencé comme un cadeau d’adieu à deux collègues seniors, le gardien signalé.

Les directeurs créatifs ont fait bouillir la cire et ont jeté autant de parfums nocifs que possible – alcool, grains de café, chips de pomme de terre du distributeur automatique, lambeaux de papier pour représenter toutes les idées qu’ils ont tuées – puis ils ont précipité les bougies chez eux. .

Gerard a déclaré qu’ils étaient inondés de «demandes d’anciens employés et d’autres partenaires d’agence, de clients, de fournisseurs» et ont donc décidé de l’ouvrir au public.

Les directeurs de création ne vendent pas les bougies, mais les distribuent pour marquer «l’année où nous travaillons tous à distance». Les bougies sont envoyées uniquement aux résidents des États-Unis.

Maintenant, ils reçoivent certaines des nouvelles suggestions de bougies parfumées, y compris « Lysol frais d’une salle de bain fermée pour le nettoyage » et « quelqu’un a fait passer du poisson au micro-ondes dans la cuisine ». « Nous voulons évidemment que tout le monde en rie », a déclaré Gerard.

Si vous êtes un résident américain, vous pouvez commander la collection Eau D ‘Office en contactant la base avec R / GA et en remplissant leur formulaire ici.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici