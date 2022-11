Cette société fournit des drones à l’Ukraine et est soutenue par le co-fondateur de PayPal, Peter Thiel

Quantum-Systems est une société technologique allemande spécialisée dans le développement de drones.

La société a levé près de 50 millions de dollars de financement et est soutenue par l’investisseur Peter Thiel.

Quantum-Systems veut devenir le premier fabricant de drones en Europe.

La guerre en Ukraine a suscité une demande internationale de innovation drone dans le secteur des technologies de défense.

La société allemande Quantum-Systems, qui fournit des drones de reconnaissance à l’Ukraine, est l’une des entreprises qui a bénéficié de ce changement.

“Nous avons pu répondre à la demande de l’Ukraine avec nos systèmes et c’est ce qui a stimulé Quantum par rapport à ce à quoi nous nous attendions pour 2022”, a déclaré le PDG de la société, Florian Seibel, à Insider.

Fondée en 2015, elle a levé près de 50 millions de dollars en deux cycles de financement cette année – 32 millions de dollars dans son cycle de série A et 17,5 millions de dollars dans le plus récent.

Quantum a même récupéré un investissement du co-fondateur de PayPal, Peter Thiel, en cours de route. Il a fait l’éloge de l’entreprise comme étant un “saute en avant” de ses concurrents.

Mais Quantum ne fait que commencer, selon Seibel. Il a déclaré que la guerre en Ukraine n’avait fait que renforcer sa conviction que l’Europe devait doubler ses investissements dans les technologies de défense et récupérer sa souveraineté technologique auprès de puissances comme la Chine et la Russie.

Travaillant à la fois dans les secteurs commercial et gouvernemental, Quantum vise à se positionner comme le leader européen de la robotique de drones en créant une stratégie plus holistique.

L’« approche Tesla »

Quantum-Systems prévoit de se démarquer de ses concurrents en investissant dans tous les domaines de sa fabrication, ou comme l’appelle Seibel, “l’approche Tesla”.

“Il faut tout faire de A à Z”, a-t-il déclaré. “Vous êtes une entreprise de matériel, vous êtes une entreprise de fabrication, vous êtes une entreprise de services de données. Cela en fait une analyse de rentabilisation très complexe, mais cela la rend également très défendable.”

L’approche holistique de l’entreprise en matière d’innovation signifie prendre le contrôle à la fois de ses logiciels, tels que l’IA qui peut transformer les images en données utilisables, et de son matériel, tel que les ports de drones.

Quantum développe des stations d’accueil qui chargeront et déploieront automatiquement les drones. Ces stations d’accueil signifient que des véhicules aériens sans pilote pourraient être automatiquement lancés en cas d’urgence. Cela permettrait aux pompiers, par exemple, de savoir à quoi s’attendre avant d’arriver sur les lieux.

“Des entreprises comme SpaceX, Tesla et Apple sont des entreprises qui combinent un excellent matériel avec des logiciels encore plus performants”, a déclaré Seibel. “Une combinaison de matériel et de logiciel fournira les meilleurs produits à nos clients.”

Seibel n’est pas naïf quant à l’ampleur de l’ambition de l’entreprise. Investir dans tous les domaines prend du temps et de l’argent, a-t-il dit, “c’est vraiment un jeu à moyen et long terme”.

La souveraineté technologique de l’Europe

La vision de l’entreprise est relativement grandiose. Seibel souhaite que Quantum soit en mesure de fournir une opération entièrement autonome de drones de reconnaissance qui collectent des données haute résolution en temps réel.

“Notre vision est qu’à un moment donné, la police, les pompiers ou les unités de protection des frontières pourront obtenir des images vidéo en direct de partout”, a-t-il déclaré. “Nous voulons être la première entreprise de robotique de drones européenne ou basée en Europe à fournir des drones dans cet espace.”

Cela signifie lever un financement supplémentaire de 50 à 75 millions de dollars, a ajouté Seibel, mais avec Thiel “adhérant à notre feuille de route et à notre vision, nous sommes tout à fait convaincus que c’est faisable”.

“Je pense que c’est la bonne chose à faire ici en Europe pour vraiment s’appuyer sur la souveraineté technologique européenne”, a-t-il déclaré. “Nous n’avons pas bien fait au cours des 10 ou 20 dernières années, et il est temps maintenant de se lancer dans le matériel, la technologie profonde et la technologie de défense et de ne pas laisser cela à la Russie ou à la Chine.”

“J’ai peur que si nous n’agissons pas maintenant dans ces domaines, mes enfants ou les enfants de mes enfants vivront dans un monde que je n’aimerais pas qu’ils vivent.”