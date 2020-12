L’eau est une partie essentielle de nos vies et avec des problèmes comme la crise climatique, l’augmentation de la population et la pollution, la pénurie d’eau est devenue une préoccupation. Cependant, les scientifiques ont peut-être trouvé un moyen innovant de conserver l’eau et cela implique une machine de filtrage du pipi d’astronaute.

L’idée peut sembler assez folle au début, mais la façon dont les astronautes consomment l’eau dans l’espace est un exemple d’utilisation efficace de l’eau, et à mesure que les cas de pénurie d’eau augmentent sur Terre, une efficacité similaire est également requise ici. La société danoise Aquaporin, qui a conçu des machines de filtration d’urine pour les astronautes de la Station spatiale internationale (ISS), envisage de développer des machines similaires ici sur terre, là où cela est le plus nécessaire.

Parler à CNN, PDG d’Aquaporin A / S, Peter Holme Jensen, a déclaré que son entreprise avait créé un nouveau système qui utilise des protéines appelées aquaporines dans ses machines qui permettent à l’eau de traverser la membrane des cellules vivantes.

L’idée vient de la façon dont les aquaporines agissent dans les racines des plantes pour absorber l’eau du sol. Ces protéines agissent également dans les reins humains pour filtrer environ 45 gallons de liquides par jour. Les aquaporines empêchent également les contaminants de passer à travers.

L’exigence de tels systèmes efficaces et de purification de l’eau ne fera qu’augmenter à l’avenir, car le rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné que d’ici 2025, la moitié de la population mondiale vivra dans des zones à stress hydrique. Plus que l’accès à l’eau, c’est l’accès à l’eau potable qui déterminera la santé et la prospérité d’une région.

Selon l’OMS, environ 8,29 000 personnes peuvent mourir chaque année de diarrhée, qui est une maladie d’origine hydrique, en raison de la contamination de l’eau de boisson, de l’assainissement et de l’hygiène des mains. Même si la diarrhée est largement évitable, des problèmes comme l’adultération de l’eau peuvent entraîner la mort de 2,97 000 enfants de moins de cinq ans.

En 2018, la ville sud-africaine du Cap a failli manquer d’eau en raison de la sécheresse et du changement climatique. Le gouvernement s’était préparé à couper le raccordement à l’eau à quatre millions de personnes résidant dans la région. Les conditions étaient si mauvaises que les restaurants et les entreprises encourageaient les gens à ne pas tirer la chasse après être allés aux toilettes. Par conséquent, si vous pensez que la pénurie d’eau est une chose d’avenir, tout comme la crise climatique et ses effets, eh bien ce n’est pas le cas.

CNN rapporte que pour développer ce filtre, Aquaporin collaborera avec des entreprises de traitement des eaux usées pour éliminer les micropolluants et les microplastiques des eaux usées et même les empêcher de s’écouler dans la mer. Les sociétés de traitement des eaux usées comprennent le plus grand service public de traitement des eaux usées du Danemark, BIOFOS et UTB Envirotec de Hongrie.