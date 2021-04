La population d’éléphants du Kenya a progressivement augmenté à un taux annuel d’environ 2,8% au cours des trois dernières décennies dans un contexte de baisse du braconnage, a déclaré un institut de recherche sur la faune. L’Institut public de recherche et de formation sur la faune (WRTI) a déclaré dimanche que le pays avait connu une baisse d’environ 96% du braconnage, avec plus de 386 éléphants perdus à cause du braconnage en 2013 par rapport aux 11 défenses braconnés l’année dernière, rapporte Agence de presse Xinhua.

« Ce succès est attribué au renforcement des initiatives gouvernementales pour lutter contre le braconnage et le trafic de trophées, et à la collaboration continue avec les partenaires nationaux et internationaux pour arrêter le commerce de l’ivoire », a déclaré le WRTI dans un communiqué.

Il a ajouté que si le Kenya reconnaît que le braconnage était la cause principale du déclin dans le passé, l’augmentation de la population humaine et le changement ultérieur du régime foncier et des systèmes d’utilisation des terres ont conduit à la restriction de l’aire de répartition des éléphants, à la perte de zones de dispersion et de couloirs, résultant d’une interaction accrue entre les éléphants et les humains, résultant principalement de conflits.

«Aujourd’hui, le conflit homme-éléphant (HEC) et la perte des couloirs d’éléphants et des zones de dispersion sont les principaux défis auxquels la conservation et la gestion des éléphants sont confrontées au Kenya», a-t-il déclaré.

Le Kenya a également adopté une approche beaucoup plus stricte du braconnage ces dernières années.

Quiconque est surpris en train de braconner des animaux sauvages ou de passer en contrebande des trophées d’animaux sauvages au Kenya recevra une lourde amende ou pourra être envoyé en prison.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici