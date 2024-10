« Cette série des années 90 » annulée par Netflix après deux saisons

Les années 90 sont officiellement terminées.

« That ’90s Show », la série qui fait suite à « That ’70s Show », a été annulée après deux saisons sur Netflix, a écrit la star de la franchise Kurtwood Smith sur Instagram jeudi soir.

« Je sais que vous me demandez quand la saison 3 arrivera, mais j’ai des nouvelles difficiles… Netflix ne renouvellera pas », a écrit Smith, qui incarne Red Forman, sur Instagram. «Je veux juste prendre une minute pour dire MERCI à tous les fans du monde entier qui ont soutenu et regardé la série. Vous êtes venu vers moi dans des régions aléatoires du monde lorsque je voyage et vous m’avez contacté via les réseaux sociaux et vous avez été si merveilleux. J’ai adoré chaque minute passée à donner vie à Grand-père Red pour vous tous. Je l’ai déjà dit, mais cela vaut la peine de le mentionner à nouveau… cette série avait tellement de cœur derrière elle et les acteurs, scénaristes, réalisateurs, producteurs et équipes les plus merveilleux avec lesquels un acteur pouvait espérer travailler. Merci d’avoir permis à Red et Kitty, leur petit-enfant, tous leurs petits-enfants, amis et voisins, les acteurs originaux de That 70’s Show et tous nos merveilleux acteurs invités de vous divertir pendant deux saisons. Pour reprendre les mots de Red Forman… nous n’allons pas être des idiots… nous allons magasiner la série, parce que les bons grands-parents s’efforceraient de faire en sorte que ces enfants obtiennent leur diplôme d’études secondaires.

« That ’90s Show » a ramené Smith, Debra Jo Rupp dans le rôle de Kitty Forman, Laura Prepon dans le rôle de Donna Pinciotti, Topher Grace dans le rôle d’Eric Forman, Ashton Kutcher dans le rôle de Michael Kelso, Wilmer Valderrama dans le rôle de Fez et Mila Kunis dans le rôle de Jackie Burkhart de l’original « That Casting du Spectacle des années 70. La série suite, qui se déroule deux décennies plus tard, suit Leia Forman, la fille de Donna et Eric, alors qu’elle passe l’été avec ses grands-parents.

La première saison de 10 épisodes de la série a été créée sur Netflix en 2023, se faisant appeler la première partie de la série. La saison 2, étendue à 16 épisodes répartis en parties 2 et 3, s’est terminée en août 2024.