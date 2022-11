Cette série de bandes dessinées est magnifique. Vous ne sauriez jamais que l’IA a tout dessiné

Vous pourriez vous attendre à ce qu’une série de bandes dessinées mettant en vedette des œuvres d’art entièrement générées par l’intelligence artificielle regorge d’images surréalistes qui vous font pencher la tête pour essayer de saisir le genre de folie qui change les sens que vous regardez.

Ce n’est pas le cas des images de The Bestiary Chronicles, un série de bandes dessinées gratuites en trois parties de Campfire Entertainment, une maison de production basée à New York axée sur la narration créative.

Feu de camp, mi-parcours



Les visuels de la trilogie – que l’on pense être la première série de bandes dessinées réalisée avec de l’art assisté par l’IA – sont époustouflants. Ils sont également incroyablement précis, comme s’ils sortaient directement de la main d’un artiste numérique chevronné avec une histoire et un style très spécifiques à l’esprit.

“Profondément sous terre, les derniers vestiges de l’humanité se rassemblent pour en savoir plus sur les monstres qui ont détruit leur planète”, lit une description de La leçon, la troisième bande dessinée rétro-futuriste visuellement riche de la trilogie. Tous les trois sont disponibles en téléchargement dès maintenant sur Site du feu de campet viennent également dans des anthologies imprimées à couverture souple et à couverture rigide.

Bien que l’art visuel généré par l’IA puisse tendre vers l’absurde, les humains photoréalistes de The Bestiary Chronicles n’ont pas de traits faciaux réarrangés, ni de membres saillants à des angles étranges. Les monstres – avec leurs yeux brillants et leurs dents étonnamment mauvaises – ressemblent à des enfants amoureux de Godzilla et Vhagar et peuvent difficilement être confondus avec autre chose que des bêtes remplies de rage.

Cet art assisté par algorithme semble fait sur mesure pour le conte dystopique sombre, qui s’appuie sur les tropes du film d’horreur de science-fiction de 1960 Village des damnés et de THX 1138le premier long métrage de George Lucas en 1971.

“Nous assistons à la montée en puissance d’un tout nouvel outil de visualisation qui va radicalement changer le processus de narration dans l’industrie de la bande dessinée et du divertissement en général”, a déclaré Steve Coulson, scénariste de la trilogie et directeur créatif du feu de camp primé, qui a créé des expériences de fans immersives pour des émissions telles que Ted Lasso, Westworld et Watchmen. Ses fondateurs ont imaginé le projet Blair Witch.

Pour The Bestiary Chronicles, Coulson s’est tourné vers À mi-parcours, un service qui transforme rapidement de courtes phrases textuelles, ou “invites”, en images en scannant une base de données géante formée sur l’art visuel par des humains. Des outils d’intelligence artificielle comme celui-ci, Dall-E et Diffusion stable sommes capturer l’imagination d’internet car ils permettent à quiconque de manifester des images à partir d’un texte de manière intrigante et parfois dérangeante.

The Bestiary Chronicles est une odyssée de science-fiction de 114 pages sur des monstres nés de l’orgueil technologique de l’homme. Mais il met également en valeur les progrès remarquables de produits comme Midjourney, qui produisent des images de plus en plus sophistiquées et raffinées.

Les progrès de la génération d’images IA au cours des derniers mois ont été exponentiels et époustouflants. Steve Coulson, Divertissement feu de camp

“D’ici la nouvelle année, même l’œil exercé ne sera probablement pas en mesure de percevoir une génération d’IA parmi les autres”, a déclaré Coulson. “C’est excitant et terrifiant à la fois. Mais vous ne pouvez pas remettre le génie dans la bouteille, alors nous embrassons l’avenir aussi vite que possible.”

La génération d’images d’IA progresse si rapidement, ajoute-t-il, que The Lesson, sorti le 1er novembre, marque une nette avancée visuelle par rapport à la première bande dessinée de la trilogie, Summer Island, une histoire d’horreur folklorique dans l’esprit de Midsommar qui est sorti en août. Au cours de ces trois mois, Midjourney a subi deux mises à niveau.

L’IA, partenaire de l’art

“La technologie est en train de changer notre monde, avec l’intelligence artificielle à la fois une nouvelle frontière du possible mais aussi un développement chargé d’anxiété”, a déclaré Thomas P. Campbell, directeur et PDG des Fine Arts Museums de San Francisco, lors de la exposition Uncanny Valley : Être humain à l’ère de l’IA ouvert en 2020 pour explorer l’espace en constante expansion où les humains et l’intelligence artificielle se rencontrent.

IA générant de l’art visuel, composant des chansons et même écrire de la poésie et les scripts de films alimentent une partie de cette anxiété, soulevant préoccupations éthiques et de droit d’auteur parmi les artistes et même les avocats. L’art de l’IA n’est pas créé dans le vide. Il fonctionne en absorbant et en reconstruisant l’art existant créé par les humains. Au fur et à mesure que l’art fabriqué à la machine s’améliorera, ces humains – de vrais graphistes, illustrateurs, compositeurs et photographes – se retrouveront-ils au chômage ?

Lorsqu’une image générée par l’IA a remporté un prix d’art en septembre, certains les artistes n’étaient pas contents. “Nous regardons la mort de l’art se dérouler sous nos yeux”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Coulson, un lecteur passionné de bandes dessinées depuis l’âge de 5 ans, fait partie de ceux qui réfléchissent aux questions complexes soulevées par l’art de l’IA, mais il ne pense pas que des outils comme Midjourney remplaceront les artistes de bandes dessinées qu’il aime depuis longtemps. “Ces génies ont un œil pour la composition dramatique et la narration dynamique que je doute fortement que l’apprentissage automatique puisse égaler”, écrit-il dans la postface de Summer Island. “Mais en tant qu’outil de visualisation pour les non-artistes comme moi, c’est très amusant.”

Il considère cependant Midjourney comme son véritable collaborateur dans The Bestiary Chronicles, lui donnant même un crédit d’auteur. Là où un artiste de bande dessinée peut concevoir un récit puis créer de l’art pour l’illustrer, les images assistées par l’IA ont le potentiel de diriger plus activement l’histoire, voire de changer sa direction, redéfinissant ainsi de manière spectaculaire l’ensemble du flux de travail créatif. Coulson compare ce duo homme-machine à du jazz d’improvisation.

“Je ne demanderais jamais à un artiste humain de simplement ‘dessiner 100 pages de démarrage et peut-être que je choisirai celle que je préfère’, mais Midjourney se fera un plaisir de les recracher 24h/24 et 7j/7”, déclare Coulson. “Ensuite, après avoir passé en revue les images, nous commençons à assembler l’histoire, presque comme un acte de collage, en comblant les lacunes en cours de route.”

L’art de l’IA est la star ici, mais les humains ont eu la main décisive dans laquelle les images sont entrées dans la version finale de chaque histoire. Ils ont expérimenté des invites de texte et soigneusement sélectionné leurs images finales à partir de plusieurs offres Midjourney, en faisant un ajustement Photoshop ici et là, mais en laissant surtout le travail fait à la machine.

L’équipe de Campfire, par exemple, a aimé l’effet riche produit par l’invite de style “impression triton vert olive et sépia et bleu sarcelle sur papier aquarelle”, donc ils l’ont souvent utilisé pour donner aux images un effet pictural. Pour The Lesson, l’expression “bunker souterrain futuriste dans le style de JC Leyendecker” a donné le refuge postapocalyptique rétro-futuriste parfait.

“Nous avons également utilisé l’expression ‘Hitchcock Blonde’ pour décrire notre héroïne, et le plus souvent, elle ressemblait à Grace Kelly“, A déclaré Coulson. C’est une Grace Kelly parfaitement reconnaissable, sans oreilles mal placées ni museau de chien.

“Les progrès de la génération d’images IA au cours des derniers mois ont été exponentiels et époustouflants”, a déclaré Coulson, “et cette technologie ne fera que s’améliorer – plus rapidement que nous ne pouvons l’imaginer.”