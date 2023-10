Cette semaine, un tremblement de terre a transformé la politique californienne

Mardi à 15h04, Laphonza Butler a traversé le Sénat américain, s’est placée face à la vice-présidente Kamala Harris et a prêté serment de défendre la Constitution, officialisant ainsi son émergence en tant que nouvelle figure puissante du leadership californien.

Au même moment, de l’autre côté du Capitole, le sort d’une figure de longue date de la structure du pouvoir de l’État était en jeu, alors que les membres débattaient des efforts du président Kevin McCarthy pour conserver son poste.

L’antagoniste de longue date de McCarthy, l’ancienne présidente Nancy Pelosi, a raté le débat et le vote, que McCarthy a perdus. Elle se trouvait à San Francisco, « en deuil de sa chère amie Dianne Feinstein », a déclaré son porte-parole. « Elle est très triste de ne pas être présente pour ce vote historique. »

Le paysage californien évolue au gré des tremblements de terre. Parfois, sa politique aussi.

La confluence des événements de la semaine dernière – la mort de Feinstein tôt vendredi matin, le choix surprise de Butler par le gouverneur Gavin Newsom pour la remplacer et la révolte d’extrême droite contre McCarthy – se sont combinées pour créer un tremblement de terre qui a remodelé les deux côtés de la division politique de l’État. .

« Il y a eu des semaines plus mouvementées dans le pays… Mais politiquement ? Je ne le pense pas », a déclaré James Brulte, ancien président du Parti républicain de Californie, dont le travail dans la politique de l’État remonte aux années 1970.

« Un sénateur américain est mort. Vous avez un gouverneur qui doit faire ce qui doit être presque une nomination historique, et maintenant McCarthy », a-t-il déclaré. « Je ne me souviens tout simplement pas de quelque chose comme ça. »

Pendant des années, le gouvernement californien a semblé figé, avec un groupe de dirigeants vieillissants, presque tous blancs, accrochés au pouvoir sur un État jeune et de plus en plus diversifié. L’impasse au sommet a commencé à se briser il y a cinq ans lorsque le gouverneur Jerry Brown a terminé son quatrième mandat de gouverneur. Cette semaine, elle a éclaté, complétant un changement de génération dans un élan soudain et imprévu.

Un lapsus a souligné à quel point les événements avaient surpris les personnalités publiques de l’État : Harris, présentant officiellement Butler au Sénat comme la personne nommée pour le « mandat non expiré » de Feinstein, a plutôt déclaré « inattendu ».

« Inachevé et inattendu », ajouta-t-elle en se rattrapant.

Du côté démocrate, quatre personnes « ont dominé la politique californienne au cours des 50 dernières années », a déclaré l’ancien contrôleur d’État Steve Westly, en désignant l’ancien président de l’Assemblée Willie Brown, le gouverneur Brown, Feinstein et Pelosi.

De ce groupe, « Nancy Pelosi est la seule autre figure majeure encore active », a-t-il déclaré.

« C’est un énorme changement de garde », a-t-il ajouté.

Du côté républicain, McCarthy est « la figure la plus importante de Californie depuis deux décennies », a déclaré le stratège républicain Rob Stutzman.

« Il y a un changement générationnel » dans la politique de l’État, a déclaré Sara Sadhwani, professeur de politique au Pomona College. « Je pense que Laphonza Butler reflète ce genre de changement », a-t-elle ajouté, pointant également du doigt les républicains latinos et asiatiques récemment élus. « C’est rafraîchissant d’avoir un nouveau visage dans la politique californienne. »

Quelques heures après que la Chambre ait voté, par 216 voix contre 210, pour déclarer la présidence vacante, alors que huit républicains avaient déserté McCarthy, le député de longue date de Bakersfield a annoncé qu’il ne se représenterait pas à la présidence. Les dirigeants républicains de la Chambre des représentants prévoient d’organiser des élections la semaine prochaine, même s’il reste difficile de savoir si quelqu’un pourra unir la conférence républicaine profondément divisée. L’élection de McCarthy en janvier a eu lieu seulement après 15 tours de scrutin.

Jusqu’à ce que quelqu’un d’autre obtienne la majorité, l’allié de McCarthy, le représentant Patrick T. McHenry de Caroline du Nord, servira de président intérimaire.

Pour la minorité républicaine de Californie, perdre McCarthy comme président serait dévastateur, a déclaré Stutzman.

« Le parti en Californie rétrécit » depuis des années, mais « ce serait bien pire sans le leadership qu’il exerce », a déclaré Stutzman.

McCarthy, un collecteur de fonds prolifique et un recruteur efficace de candidats, a maintenu les républicains compétitifs dans une demi-douzaine de sièges en Californie – remportant suffisamment pour donner au parti sa majorité à la Chambre après les élections de mi-mandat de 2022.

Il a également protégé les républicains les moins conservateurs de l’État contre d’éventuels défis, en s’envolant à un moment donné en 2022 pour Mar-a-Lago pour s’assurer que l’ancien président Trump n’attaquerait pas le représentant David Valadao de Hanford, qui avait voté l’année précédente en faveur de La destitution de Trump.

McCarthy « a empêché les fous de prendre encore plus de contrôle », a déclaré Stutzman. « Je ne pense pas que l’on réalise généralement à quel point cela pourrait être pire. »

Ses compatriotes californiens figuraient en bonne place parmi les membres du GOP qui ont défendu sans succès McCarthy lors du débat de mardi.

« Si cette motion est adoptée, la Chambre sera paralysée », a déclaré le représentant Tom McClintock d’Elk Grove. « Les démocrates se réjouiront du dysfonctionnement républicain et le public sera, à juste titre, repoussé. »

Pour l’État dans son ensemble, la perte de Feinstein et de McCarthy signifierait une réduction soudaine et énorme de l’influence politique qui accompagne une longue ancienneté.

Les démocrates ont minimisé cet impact. Ils se sont unis contre McCarthy lors du vote de mardi, le qualifiant d’indigne de confiance et de manque de principes.

Interrogé sur la perte potentielle d’influence, le représentant Ro Khanna (Démocrate-Fremont) a répondu : « Je ne suis pas au courant des avantages que la Californie a retirés de la présidence de McCarthy. »

Si les démocrates reprennent le contrôle de la Chambre en 2024, l’État retrouverait une place dans la haute direction de la Chambre, avec le représentant Pete Aguilar de Redlands, désormais troisième démocrate à la Chambre.

Contrairement à McCarthy, Feinstein était moins partisan. Des personnalités politiques californiennes des deux côtés de l’allée ont déclaré qu’elle serait difficile à remplacer.

« Elle était une négociatrice » dans un État où les accords sont souvent difficiles à négocier, a déclaré Stutzman. Même si l’âge l’a affaiblie ces dernières années, Feinstein a pu utiliser son ancienneté pour diriger des milliards de fonds fédéraux vers la Californie pour des projets à travers l’État, notamment la préservation du désert dans le Mojave et la ligne violette du métro vers le côté ouest.

Butler, dans une interview accordée au Times la veille de sa prestation de serment, a déclaré qu’elle avait « adoré » son prédécesseur.

Mais ce faisant, elle a tacitement reconnu le changement générationnel que de nombreux membres de son parti préconisaient depuis longtemps.

« Nous vivons dans un pays où de nombreuses personnes dans l’État de Californie ont le sentiment de ne pas être écoutées », a-t-elle déclaré. « Je veux profiter de cette opportunité pour me présenter aux habitants de Californie afin d’entendre leurs préoccupations et d’agir d’une manière conforme à leurs valeurs. »

Lauter a rapporté de Washington et Oreskes de Los Angeles. La rédactrice du Times Erin B. Logan et l’envoyé spécial Cameron Joseph à Washington et les rédactrices Seema Mehta à Denver, Taryn Luna à Sacramento et Faith Pinho à Los Angeles ont contribué à ce rapport.