Cette semaine, sur Dezeen Neri Oxman a dévoilé un gratte-ciel conceptuel

Cette semaine sur Dezeen, le studio de design Oxman a dévoilé les conceptions d’un gratte-ciel conceptuel formé d’une pile de plates-formes plantées.

Baptisée Eden Tower, la structure a été conçue à l’aide d’un système imaginé par le studio appelé « programmation écologique », qui vise à optimiser l’architecture verte.

Le projet a été dévoilé lors de l’ouverture du studio conçu par Neri Oxman par Foster + Partners à Midtown Manhattan, qui abrite un atelier de production et un laboratoire humide.

Dans l’actualité de l’architecture, le gratte-ciel Pan Pacific Orchard à Singapour du studio d’architecture WOHA a été nommé meilleur nouveau bâtiment de grande hauteur au monde par le Council on Tall Buildings and Urban Habitat.

Situé dans le quartier d’Orchard Road, l’hôtel de 23 étages dispose de quatre terrasses végétalisées qui ponctuent la forme du bâtiment.

Le bâtiment a été décrit par le Council on Tall Buildings and Urban Habitat comme « un hôtel dans la nature » et a été choisi pour sa démonstration de la vision durable de Singapour.

Cette semaine a également vu une série de structures dévoilées par des architectes de renom, dont Álvaro Siza, Fosters + Partners et Sou Fujimoto.

En Espagne, Siza a achevé la Colien House de trois étages, définie par sa structure en béton teinté orange encastrée dans une colline à Barcelone, tandis que Fosters + Partners a achevé une extension voûtée en bois de la cave Bodegas Faustino à Oyón.

Pendant ce temps, à Reims, en France, Fujimoto a ajouté un pavillon en pierre doté d’une façade en verre incurvée au site historique de la maison de champagne Maison Ruinart.

Avant le dévoilement du prix Stirling plus tard ce mois-ci, nous avons publié une série de vidéos produites par le RIBA présentant chacun des six projets présélectionnés.

Parmi les projets présélectionnés figuraient le programme de logements sociaux Chowdry Walk d’Al-Jawad Pike, la phase 2 de la régénération du domaine de Park Hill par Mikhail Riches et l’hébergement de vacances Wraxall Yard de Clementine Blakemore Architects.

L’infrastructure Elizabeth Line des studios Grimshaw, Maynard, Equation et Atkins et la refonte de la National Portrait Gallery par Jamie Fobert Architects et Purcell sont également en lice pour ce prix prestigieux.

Les projets populaires présentés sur Dezeen cette semaine comprenaient une maison de vacances construite à partir de matériaux naturels sur une île en Suède, une maison circulaire dotée de grandes arches paraboliques en Californie et un appartement qui fusionne « le minimalisme avec la grandeur de l’architecture de l’époque napoléonienne ».

Les lookbooks de cette semaine présentaient des salles de bains rehaussées de rideaux de douche élégants et des intérieurs qui montrent la polyvalence des futons et des lits de repos.

Cette semaine sur Dezeen

Cette semaine, sur Dezeen, nous présentons notre tour d’horizon régulier des principales actualités de la semaine. Abonnez-vous à nos newsletters pour être sûr de ne rien manquer.