Cette semaine, le design du plus haut gratte-ciel du Brésil a été dévoilé

Cette semaine sur Dezeen, un projet de l’artiste brésilien Lalalli Senna a été révélé pour le gratte-ciel géant Senna Tower, qui devrait être le plus haut bâtiment du Brésil.

Prévu pour la ville de Balneário Camboriú, le bâtiment de 500 mètres de haut présentera une façade incurvée vers la base pour former des terrasses peuplées de piscines et d’aménagements paysagers.

Le développeur du projet, FG Empreendimetos, affirme que la tour Senna sera la plus haute tour résidentielle du monde.

Cette semaine également, Dezeen a fait un reportage en direct du London Design Festival. Notre reportage de lundi comprenait une boutique éphémère présentant la dernière collection de la designer britanno-nigériane Yinka Ilori et une exposition de chaises sculpturales de cinq créateurs basés au Royaume-Uni.

Mardi, Dezeen a lancé une exposition en collaboration avec ASUS intitulée Design You Can Feel, qui présentait des meubles, des luminaires et des installations de conception explorant les thèmes des matériaux, de l’artisanat et de l’IA.

Dans d’autres nouvelles en matière de conception, le géant chinois de la technologie Huawei a sorti un téléphone triplement pliable qui s’ouvre en une tablette de 10,2 pouces.

Baptisé Mate XT Ultimate Design, le smartphone est doté d’un écran tactile OLED flexible qui pivote dans deux directions. Il a été décrit par la marque comme « le premier téléphone commercial pliable en trois parties ».

Le Royal Institute of British Architects a dévoilé la liste des finalistes 2024 du prix annuel Neave Brown pour le logement, qui récompense les meilleurs nouveaux logements abordables du Royaume-Uni.

Les quatre projets sélectionnés étaient le projet de logements sociaux North Gate à Glasgow et trois projets à Londres, dont une terrasse en briques en gradins, un complexe de logements rénové des années 1960 et un quartier de 235 logements sociaux.

Le projet de logements sociaux North Gate de Glasgow a également été annoncé cette semaine comme l’un des projets présélectionnés pour le prix Andrew Doolan du meilleur bâtiment d’Écosse 2024 décerné par le RIAS.

Aux côtés du projet de logement, parmi les cinq projets présélectionnés figuraient le centre scientifique et pédagogique de l’université d’Aberdeen et les rénovations de la collection Burrell de Glasgow, de la Fruitmarket Gallery d’Édimbourg et d’un groupe de bâtiments agricoles du XIXe siècle dans l’Aberdeenshire.

Dans une interview exclusive, la photographe d’architecture Hélène Binet a déclaré à Dezeen que les architectes sont moins intéressés par les photographes qui capturent des interprétations artistiques de leurs bâtiments.

Avec 40 ans d’expérience dans la photographie de projets récents et historiques, elle a déclaré que la plupart des photographies d’architecture contemporaines sont devenues répétitives.

Parmi les projets populaires présentés sur Dezeen cette semaine, citons une extension et une rénovation d’une maison à Londres, une maison au bord de l’eau sur une île de la Colombie-Britannique et une retraite hôtelière isolée dans le village suisse d’Adelboden.

Les lookbooks de cette semaine présentaient des espaces de conversation contemporains et des salons décorés dans des tons automnaux de rouge et d’orange.

