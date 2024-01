Cette semaine, le concepteur du Pavillon Serpentine 2024 a été dévoilé

Cette semaine sur Dezeen, l’architecte sud-coréen Minsuk Cho a dévoilé son design en forme d’étoile pour le pavillon Serpentine 2024.

Cho, fondateur du cabinet d’architecture Mass Studies, a été annoncé par la Serpentine Gallery comme le concepteur du pavillon de cette année et a publié les premiers visuels du bâtiment.

Le pavillon sera le premier projet de l’architecte au Royaume-Uni et ouvrira ses portes dans les jardins de Kensington à Londres en juin 2024.

Dans l’actualité de l’architecture, nous avons dévoilé des photos du bâtiment doté du porte-à-faux le plus long du monde, qui est en voie d’achèvement à Dubaï.

Nommée One Za’abeel, la structure conçue par le studio japonais Nikken Sekkei comprend une paire de gratte-ciel reliés par une passerelle avec un porte-à-faux de 230 mètres de long.

Parmi les autres gratte-ciel qui ont fait l’actualité cette semaine, citons le gratte-ciel 505 State Street, semblable à un fer plat, qui est en voie d’achèvement à Brooklyn.

Pendant ce temps, le studio d’architecture californien AO a proposé des modifications à son projet de gratte-ciel d’Oklahoma City, qui en feraient le plus haut bâtiment des États-Unis.

Dans l’actualité du design, Herman Miller a dévoilé son premier changement de marque depuis plus de deux décennies avec une nouvelle identité de marque nostalgique créée par le studio de design new-yorkais Order qui a libéré le logo M de la marque de son cercle englobant.

“La suppression du cercle était un moyen de célébrer à nouveau le symbole dans sa forme la plus simple et de lui permettre de s’intégrer de manière transparente à d’autres éléments de la marque comme la typographie ou la photographie”, a déclaré à Dezeen le directeur du design de l’Ordre, Garrett Corcoran.

Nous avons également publié une vidéo exclusive présentant le Cybertruck de Tesla.

La vidéo montre le camion en action et explore l’intérieur et les caractéristiques de conception uniques du pick-up électrique.

Par ailleurs, le prévisionniste des tendances Li Edelkoort a déclaré que l’utilisation des robots et de l’IA est une « nouvelle forme de colonialisme » et que « les gens qui ont de l’argent utilisent l’IA et les robots comme leurs nouveaux esclaves ».

Elle a fait ces commentaires lors d’une interview sur scène avec la rédactrice adjointe de Dezeen, Cajsa Carlson, de Downtown Design, lors de la Dubai Design Week.

Les projets populaires cette semaine comprenaient un trio d’hôtels conçus par BIG, une maison en briques rouges surplombant la Tamise et un centre d’accueil monumental dans un cimetière de la Seconde Guerre mondiale.

Nos derniers lookbooks présentaient des maisons contemporaines intégrant des ruines et des intérieurs où le bois de loupe apporte une texture naturelle.

