Cette semaine, la première région Neom a été achevée

Cette semaine, à Dezeen, Sindalah, la première région du mégaprojet saoudien Neom à être achevée, a été ouverte aux visiteurs.





Décrit comme une « destination insulaire de luxe », Sindalah est une station balnéaire située à cinq kilomètres au large de la côte de Neom, dans la mer Rouge. Le développement de 840 000 mètres carrés a été conçu par Luca Dini Conception et Architecture et construit autour d’une marina de 86 places et d’un yacht club.

Il s’agit du premier projet Neom, fortement critiqué par les défenseurs des droits de l’homme, à être achevé. Selon Neom, Sindalah servira de « porte d’entrée vers la mer Rouge » pour le projet.

Nous avons révélé des photos de la Mercury Tower, qui serait l’une des dernières conceptions signées par l’architecte Zaha Hadid avant sa mort subite en 2016, et qui est désormais achevée à Malte.

Dans un article d’opinion pour Dezeen, l’écrivain maltais en architecture et design Ann Dingli a demandé : « la Mercury Tower est-elle un sauveur ou un symptôme du destin urbain de Malte ?

Notre série sur le design et l’architecture modernes du milieu du siècle, qui s’est déroulée tout au long du mois d’octobre, s’est terminée cette semaine par un aperçu de A à Z des personnes, projets et lieux incontournables du mouvement de style.

Nous avons également présenté le designer danois Verner Panton et examiné de plus près sa chaise Panton, et exploré l’architecture moderne méconnue du milieu du siècle ainsi que le design de l’architecte Eero Saarinen pour le Tech Center de General Motors.

Le Royal Institute of British Architects a dévoilé les finalistes de son prix Maison de l’année 2024, qui comprenait la Eavesdrop House, illustrée en photo, conçue pour être accessible à ses clients retraités.

Cette semaine également, nous avons publié notre liste des meilleures maisons sur Dezeen en octobre, parmi lesquelles une maison californienne qui ressemble à l’antre d’un méchant de Bond.

Dans l’actualité de l’architecture, le très grand gratte-ciel de 88 étages du studio américain Kohn Pedersen Fox, conçu pour rendre hommage à l’architecture des beaux-arts de New York, a culminé à Manhattan.

Le studio d’architecture BIG a quant à lui dévoilé son siège social achevé à Copenhague, qui comprend un escalier en béton de 140 mètres de long.

Un nouveau matériau de construction durable a été populaire auprès de nos lecteurs cette semaine. Le chercheur Tavs Jorgensen a créé une méthode d’extrusion de torchis en forme de brique pour rendre le biomatériau à faible teneur en carbone plus accessible.

Le Cob, un matériau fabriqué à partir de terre et de paille, a été poussé dans des moules d’extrusion imprimés en 3D, appelés matrices, pour créer des briques qui peuvent ensuite être empilées selon des motifs imbriqués.

Les projets populaires présentés sur Dezeen cette semaine comprenaient un centre sportif canadien en bois et en treillis, une extension d’église avec un porche en bois lamellé-collé et une cabane mexicaine vernaculaire réinterprétée en béton.

Les lookbooks de cette semaine présentaient des chambres de mauvaise humeur et des chambres enveloppées de boiseries.

Cette semaine sur Dezeen

Cette semaine, sur Dezeen, nous présentons notre tour d’horizon régulier des principales actualités de la semaine. Abonnez-vous à nos newsletters pour être sûr de ne rien manquer.