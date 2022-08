Cette semaine est consacrée à Powell, mais ne négligez aucun excellent rapport sur les revenus

Wall Street se prépare collectivement au discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell plus tard cette semaine, a déclaré lundi Jim Cramer de CNBC après la chute des principaux indices boursiers américains.

Le discours de Powell – prévu pour 10 h HE vendredi dans le cadre du symposium annuel de la Fed à Jackson Hole – est de loin le plus grand événement du calendrier, selon l’hôte de “Mad Money”. La raison en est que les investisseurs tentent d’évaluer à quel point la banque centrale américaine pourrait être belliciste dans les mois à venir, et le commentaire du chef de la Fed devrait offrir des indices à ce sujet.

Bien que le discours de vendredi soit très important pour le marché, Cramer a souligné qu’il n’ignorait pas les bénéfices des entreprises et les perspectives économiques qu’ils offrent. Il a déclaré que les rapports de Cisco Systems et Target la semaine dernière étaient bien meilleurs que prévu, et il garde un œil sur beaucoup d’autres cette semaine.

Voici ce que Cramer regarde, avec toutes les estimations de revenus et de revenus compilées par FactSet :