Cette semaine, cinq personnes sont mortes après qu’une foule a fait irruption dans le bâtiment du Capitole américain alors que le Congrès se réunissait pour certifier la victoire de Joe Biden.

Alors qu’en Europe, l’Espagne a enregistré sa température la plus froide jamais enregistrée à -35,8 ° C, des déchets flottants ont été montrés obstruant une rivière en Bosnie, et l’UE a admis une forte augmentation des traversées maritimes illégales (avec une baisse globale de la migration illégale).

Voici comment ces histoires et d’autres histoires clés de la semaine ont été capturées par des photographes du monde entier.

Ellen Prosser, 100 ans, reçoit le nouveau vaccin Oxford / AstraZeneca COVID-19 dans une maison de soins du sud-est de Londres. 7 janvier 2021 Kirsty O’Connor / AFP

La lave coule du mont Merapi, le volcan le plus actif d’Indonésie. 7 janvier 2021 Agung Supriyanto / AFP ou concédants de licence

Les manifestants tiennent une bannière appelant à la destitution du président américain Donald Trump lors d’une manifestation à Brooklyn, New York, USA. 7 janvier 2020 Kena Betancur / AFP ou concédants de licence

Une vue aérienne montre un gouffre dans le parking de l’hôpital Ospedale del Mare après l’effondrement du sol. 8 janvier 2021 Ciro Fusco / AFP

Des migrants cuisinent dans un abri de fortune au camp de Lipa, à l’extérieur de Bihac, en Bosnie. 8 janvier 2021 Kemal Softic / AP Photo

Bouteilles en plastique, planches de bois, tonneaux rouillés et autres chars à ordures dans la Drina, près de la ville de Visegrad, dans l’est de la Bosnie. 5 janvier 2021 Eldar Emric / AP Photo

Les migrants du Maroc marchent sur une plage après leur arrivée à Gran Canaria, en Espagne, après avoir traversé l’océan Atlantique en naviguant sur un bateau en bois. 7 janvier 2021 Javier Bauluz / AP Photo

Une femme embrasse une icône après une messe de Noël orthodoxe dans l’église Holy Trinity dans le village d’Iltsi, région d’Ivano-Frankivsk, dans l’ouest de l’Ukraine. 7 janvier 2021 Evgeniy Maloletka / AP Photo

Les gens marchent sur le temple bouddhiste Nanzoin couvert de neige vers la statue en bronze du Bouddha couché dans la ville de Sasaguri, au Japon. 8 janvier 2021 STR / AFP

Les partisans du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, célèbrent devant le tribunal de Londres après qu’un juge a décidé qu’Assange ne devrait pas être extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations d’espionnage 4 janvier 2021. Daniel Leal-Olivas / AFP ou concédants de licence

Les enfants lancent des boules de neige alors que le paysage est couvert de neige à Rivas Vaciamadrid, en Espagne. 7 janvier 2021 Manu Fernandez / AP Photo

Les gens traversent une route dans un paysage couvert de neige à Oberhof, Allemagne. 7 janvier 2021 Matthias Schrader / AP Photo

Les gens regardent des sculptures de glace au Harbin Ice and Snow Festival à Harbin, dans la province du Heilongjiang (nord-est de la Chine). 5 janvier 2021 STR / AFP