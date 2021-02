Cette semaine, l’armée du Myanmar a pris le contrôle du pays, arrêtant le chef de facto Aung San Suu Kyi et d’autres personnalités politiques.

Plus près de chez eux, les dirigeants de l’UE ont condamné l’emprisonnement par la Russie du critique du Kremlin Alexei Navalny, provoquant des manifestations au cours desquelles des milliers de ses partisans ont été arrêtés en Russie.

La France et l’Allemagne ont également souffert de fortes inondations tandis que New York a été frappée par une tempête de neige et que «la marmotte des prévisions météorologiques» Punxsutawney Phil a prédit six semaines supplémentaires d’hiver.

Voici comment ces histoires et d’autres de la semaine ont été capturées par des photographes du monde entier.

Un homme skie à travers Times Square pendant une tempête de neige, dans le Manhattan, New York. 1 février 2021 John Minchillo / AP Photo

Les pigeons prennent leur envol à Columbus Circle pendant une tempête de neige. New York, États-Unis. 1 février 2021 Photo de Wong Maye-E / AP

Les militaires de la Garde nationale russe se rassemblent sur la Place Rouge pour empêcher un rassemblement de protestation à l’appui d’Alexei Navalny. Moscou, Russie. 2 février 2021 Pavel Golovkin / AP Photo

Une femme portant une pancarte en français: « Liberté. Démocratie » se tient à côté de la police anti-émeute lors d’une manifestation non autorisée contre les restrictions liées à la pandémie à Bruxelles Francisco Seco / AP Photo

Les habitants participent à une campagne contre le bruit dans une rue de Yangon après que des appels à protester contre le coup d’État militaire aient été diffusés sur les réseaux sociaux. 4 février 2021 STR / AFP ou concédants de licence

Les demandeurs d’asile se reposent sur des matelas et discutent alors qu’ils occupent l’église Saint-Jean-Baptiste-au-Béguinage à Bruxelles, en Belgique. 2 février 2021. Francico Seco / AP Photo

Inondée des rives de la Seine, à Paris, France. 3 février 2021 MARTIN BUREAU / AFP ou concédants de licence

Les musées du Vatican ont rouvert aux visiteurs après 88 jours de fermeture suite aux mesures de confinement du COVID-19. 1 février 2021 Andrew Medichini / AP Photo

Groundhog Club handler détient Punxsutawney Phil, la marmotte de pronostic météo, au cours de la 135e célébration du Jour de la marmotte à Punxsutawney, Pennsylvania, USA Barry Reeger / AP Photo

Des découpes en carton de passionnés de la marmotte décorent la 135e célébration du Jour de la marmotte à Punxsutawney, Pennsylvanie. 2 février 2021 Barry Reeger / AP Photo

Un batelier cachemirien navigue à travers la partie gelée du lac Dal par une froide journée à Srinagar, au Cachemire sous contrôle indien. 1 février 2021 Dar Yasin / AP Photo

Les enfants sont assis sur le sol alors qu’ils regardent un artiste de cirque de rue jouer avec un anneau à Barcelone, en Espagne. 31 janvier 2021 Emilio Morenatti / AP Photo