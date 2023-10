lundi 30 octobre 2023

Peter Kolkay à l’École de Musique

Le bassoniste et pédagogue Peter Kolkay de l’Université Vanderbilt se rendra à LSU pour interpréter de nouvelles œuvres de compositeurs contemporains. Le spectacle aura lieu à la salle de récital du bâtiment de musique à 19 h 30. L’entrée est gratuite.

Match d’exhibition « Boo Up » de basket-ball masculin de LSU

Le basketball masculin de LSU accueillera un match contre le basketball masculin des Christian Wildcats de Louisiane au Pete Maravich Assembly Center. Les portes ouvrent à 18 h et le jeu commence à 19 h. Il y aura des bonbons pour les enfants, un concours d’Halloween à la mi-temps et une signature d’autographes après le match. L’entrée est gratuite pour le public et les étudiants de LSU.

mardi 31 octobre 2023

Bouh avec le festival Krewe

Phi Gamma Sigma Youth présente Boo with the Krewe Festival : un festival d’Halloween gratuit avec des activités de carnaval et des animations familiales. Le festival aura lieu dans la section « V » entre Scotland Avenue et Scenic Highway de 16h00 à 19h00. L’entrée est gratuite.

Noté Rouge Halloween Social

Studio 9 Production et A-List présentent Rated Rouge : une soirée costumée d’Halloween en direct au Red Stick Social à partir de 19 h. Le karaoké costumé aura lieu de 20 h à 22 h et les billets en prévente peuvent être achetés sur https://www.eventbrite.com/e/rated-rouge-halloween-costume-experience-tickets-717463842667

mercredi 1er novembre 2023

Une visite de la maison hantée de Baton Rouge

Red Stick Adventures organise sa « chasse aux fantômes » récurrente dans le quartier historique du centre-ville à partir de 19 heures. Participez à une visite guidée en bus de sites hantés documentés et à une histoire effrayante occasionnelle. Les billets peuvent être achetés à https://fareharbor.com/embeds/book/allaboutbatonrougetours/items/330155/calendar/2023/10/?flow=621586&a=yes&full-items=yes

Réception d’ouverture du premier mercredi à la Baton Rouge Gallery

La Baton Rouge Gallery organisera sa première réception d’ouverture mensuelle le mercredi pour sa plus récente exposition, présentant les œuvres d’artistes locaux et régionaux. L’accueil est de 18h à 21h. Cet événement est ouvert au public et gratuit.

jeudi 2 novembre 2023

Orchestre au River Center

Le maestro Adam Johnson dirigera l’Orchestre Symphonique de Baton Rouge dans l’interprétation des classiques de Beethoven et Rachmaninov. Le spectacle commence à 19h30 et comprend une première à Baton Rouge de « Breathe » de Carlos Simon. Les billets commencent à 19 $ et peuvent être achetés à brso.org.

Randonnée à vélo communautaire avec Geaux Ride

Geaux Ride organisera son volet hebdomadaire d’une balade à vélo à travers le quartier historique du centre-ville. Le lieu de la réunion est leur siège social au 521 North Third Street. Rendez-vous à 19 h et la balade commence à 19 h 45. Vous pouvez apporter votre propre vélo ou en louer un chez Geaux Ride pour 25 $.

vendredi 3 novembre 2023

« Roe » au Théâtre Reilly

Le LSU College of Music & Dramatic Arts présente « Roe », écrit par la célèbre Lisa Loomer, qui raconte les parcours personnels des personnes impliquées dans l’affaire historique de 1973, Roe v. Wade. Le spectacle a lieu au Théâtre Reilly et commence à 19h30. Les billets peuvent être achetés à https://www.lsu.edu/cmda/.

Soirée Daft Punk au Chelsea’s Live

Chelsea’s Live présente une soirée de convivialité et de danse inspirée des succès du duo de musique électronique français Daft Punk. Les portes ouvrent à 21 h et le spectacle commence à 21 h 30. Les billets coûtent 15 $ et peuvent être achetés à l’avance au chelseaslive.com

samedi 4 novembre 2023

Séance publique au Skate Galaxy

Skate Galaxy organisera une séance publique de musique mixte de 13 h à 16 h. Venez passer un après-midi de patinage et de plaisir. L’entrée coûte 8 $, la location de patins 4 $ et la nourriture peut être achetée à l’intérieur de la patinoire.

Vente de pierres précieuses, d’améthystes, de roches et de fossiles

Le Baton Rouge Marriot, situé au 5500 Hilton Avenue, accueillera divers vendeurs vendant des variétés de pierres précieuses, d’améthystes, de roches et/ou de fossiles. La vente a lieu de 9h à 17h. Des milliers de spécimens du monde entier seront vendus. Le stationnement est gratuit et les espèces sont le mode de paiement préféré, bien qu’une carte de crédit soit acceptée.

dimanche 5 novembre 2023

Dimanche émouvant au parc Beauvoir

Be Positive présente une autre installation de Soulful Sunday, avec une performance du Tyler Tisdale Band au parc Beauvoir. Rejoignez-nous pour un après-midi de libations, de musique live et de délicieux plats de Chow Yum Phat. Les portes ouvrent à 14 heures et le spectacle est à 15 heures. Les enfants entrent gratuitement ; les billets pour adultes coûtent 10 $ et peuvent être achetés à :

https://bontempstix.com/events/soulful-sunday-at-beauvoir-park-with-the-tyler-tisdale-band-11-5-2023

Premier dimanche gratuit à Baton Rouge

Profitez de l’entrée gratuite aux musées locaux le premier dimanche de chaque mois. Cette offre est un excellent moyen d’inclure l’apprentissage de l’art, de la culture et de l’histoire locales lors de votre sortie du week-end. Les musées participants comprennent :

Musée des arts et des sciences de Louisiane

Ancien Capitole de l’État de Louisiane

Musée d’art de LSU

Centre LSU d’études fluviales