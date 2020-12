Walmart veut que ses employés soient des influenceurs – mais uniquement à leurs propres conditions.

Il y a un TikTok qui est resté avec moi depuis que je l’ai vu plus tôt cet automne. Il s’agit d’une employée de Walmart nommée Shana annonçant tout le comportement raciste et sexiste dont elle a été témoin pendant son travail au micro du magasin, appelant ses collègues par leur nom. Elle a terminé par: «Putain, j’ai arrêté.»

Shana a par la suite mis à jour les près de 35 millions de personnes qui ont regardé sa vidéo, en disant que, oui, son discours était en fait diffusé dans tout le magasin de Lubbock, au Texas (il y a une preuve vidéo) et qu’en sortant du magasin, elle a rencontré des tonnes de applaudissements. Quelques personnes lui ont dit qu’elles ne feraient plus jamais de shopping chez Walmart.

@shanaquiapo Et voici la vidéo de moi quittant mon lieu de travail toxique, sexiste et raciste. #walmartchallenge #fyp #viral #walmart #walmarthaul # walmartfindspart1 ♬ son original – Shana

C’est la seule chose à laquelle je pouvais penser lorsque le journaliste Michael Waters a annoncé cette semaine que la société essayait maintenant de transformer 500 de ses employés en influenceurs des médias sociaux qui font du prosélytisme sur la grandeur unique de Walmart. Le programme s’appelle Spotlight et n’est ouvert qu’aux salariés, et non à l’heure, ce qui signifie que la grande majorité de ses 2,2 millions de travailleurs ne sont pas éligibles. Les publications populaires sont récompensées par des bonus en espèces.

Les employés du commerce de détail de méga-chaînes telles que Sephora, Chipotle et Starbucks sont devenus viraux sur TikTok depuis que l’application existe et, pour la plupart, les entreprises ont essayé de la fermer. Une employée de Panera a été congédiée pour sa vidéo «exposant» comment son macaroni au fromage était préparé; une travailleuse de Chik-fil-A a été licenciée pour sa vidéo virale sur des hacks de menu. Même lorsque le contenu est incontestablement inoffensif – ou positif! – les grandes marques se sont hérissées à l’idée que leur image échappe à leur contrôle; il suffit de demander au vendeur de Sherwin-Williams qui aurait été licencié pour avoir simplement partagé des vidéos sur la façon dont il mélangeait la peinture.

La seule grâce salvatrice au programme d’influence plutôt douteux sur le plan éthique de Walmart est qu’il ne semble pas vraiment fonctionner: les deux influenceurs Walmart que Waters interrogés dans son histoire comptent respectivement environ 1500 et 300 abonnés Instagram. D’autres marques qui ont tenté de transformer leurs employés en stars n’ont réussi que lorsqu’elles ont choisi TikTokers qui avait déjà accumulé des suivis massifs, comme ce fut le cas avec le programme «Crew Ambassadors» de Dunkin ‘Donuts. (Considérez la risible armée Twitter d’Amazon de travailleurs d’entrepôt qui ont inondé le site de sentiments pro-Amazon en 2019.)

Mais comme le suggère la règle d’or de l’authenticité des réseaux sociaux, les vidéos qui voyagent le plus loin sont celles qui dépeignent les expériences réelles des employés. L’une des premières vidéos que j’ai vues lorsque j’ai ouvert l’application cette semaine était celle d’une femme travaillant silencieusement et rapidement dans ce qui semblait être un centre de distribution Amazon.

@nogomado #socialisttiktok #laborrights #union ♬ son original – user1257694458165

Ses légendes ont supplié les téléspectateurs de magasiner localement à la place, arguant que les mesures de sécurité de l’entreprise contre les coronavirus sont «une blague», que son suivi de la productivité est «inhumain» et qu’elle espionne et riposte contre les travailleurs qui tentent de se syndiquer. Dans d’autres vidéos, elle a déclaré qu’elle avait contracté deux infections à levures en deux mois parce qu’elle avait tellement peur d’utiliser la salle de bain et de réduire ses taux de productivité, et que l’entreprise avait minimisé la hausse des blessures parmi les employés d’entrepôt, en particulier pendant les vacances de pointe. saison. «Veuillez soutenir les entreprises soucieuses de la santé et du bien-être de leurs employés», écrit-elle.

Il est clair pourquoi des marques comme Walmart essaient de s’approprier davantage le contenu des médias sociaux des employés: elles veulent annuler les effets de vidéos comme celle-ci, celles qui centralisent les expériences vécues des travailleurs les moins bien classés plutôt que de rehausser l’image d’une entreprise.

Le problème, bien sûr, c’est que cela équivaut à du contenu sponsorisé, et personne ne veut le regarder. Les employés de Hearing Target vous parlent de la pratique présumée de la marque de «laisser les gens voler» d’eux jusqu’à ce que le montant total des biens volés soit égal au grand vol est beaucoup plus intéressant que de regarder un employé de Walmart vous montrer ses poupées Funko Pop préférées. Et tant que TikTok est une plate-forme motivée par la popularité algorithmique, les vidéos désordonnées – celles où les employés divulguent des secrets, quittent la caméra ou dénoncent la suppression des syndicats – seront celles que nous verrons le plus.

Bien sûr, si Walmart parvient à obtenir une participation suffisamment importante dans TikTok, tout cela peut être sans objet, et la plate-forme pourrait être réduite à un rouleau infini de saluts de magasin effrayants et jubilatoires obligés de lire un script d’entreprise approuvé par les relations publiques. D’ici là, les commerçants du monde entier: gardez vos caméras allumées.

