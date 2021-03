Les influenceurs peuvent désormais laisser les fans «contrôler leur vie» pour de l’argent.

Dans le dernier épisode de Miroir noir, publiée dans le New York Times, l’économie des créateurs est devenue encore plus dystopique qu’elle ne l’était déjà. Dans cet article de Taylor Lorenz, les entrepreneurs ont trouvé des moyens pour les créateurs de monétiser littéralement tous les aspects de leur vie, de ce qu’ils mangent pour le dîner à l’opportunité de rompre avec leur petit ami. C’est une lecture incontournable, et vous sentirez vos os se transformer lentement en cendres à chaque mot.

Je plaisante surtout ici; Je ne pense pas que l’industrie artisanale des applications pour aider les créateurs à gagner de l’argent directement auprès des fans pour un travail de plus en plus réduit est aussi sombre que cela puisse paraître. Bien que ce soit difficile à retenir lorsque vous lisez une phrase comme: «Avez-vous déjà voulu contrôler ma vie? Lev Cameron, 15 ans, un TikToker avec 3,3 millions d’abonnés, a demandé dans une récente vidéo publiée sur NewNew. »

Fondamentalement, ce qui se passe, c’est que les gens de la technologie se rendent enfin compte que personne ne va utiliser une nouvelle application à moins qu’il n’y ait une possibilité de devenir riche et / ou célèbre en dehors de celle-ci (une exagération, mais pas non plus), et donc une ardoise de des plateformes émergent pour tirer parti de cette demande. Il y a l’application «contrôle ma vie» susmentionnée NewNew (bien que la plupart du contenu semble être plus autour des sondages vous demandant si vous trouvez un certain influenceur «chaud» ou «pas»); PearPop, dans lequel vous pouvez payer des créateurs populaires pour, par exemple, commenter votre Instagram; Rally.io, où les créateurs peuvent lancer leur propre monnaie numérique qui peut être utilisée pour acheter le contenu exclusif dudit créateur; et Clout Market, où vous pouvez acheter des NFT qui représentent des influenceurs populaires dont la valeur augmente et diminue parallèlement à leur réputation.

S’il est en effet extrêmement sombre de voir un jeune de 15 ans offrir à des inconnus la possibilité de «contrôler sa vie», des applications comme celle-ci pourraient potentiellement ouvrir des voies pour que davantage de personnes profitent de l’économie des créateurs. Comme Li Jin l’a fait valoir dans le Harvard Business Review en décembre, le fossé entre les créateurs qui vivent de leur contenu et ceux qui font à peine quoi que ce soit se creuse. À ce stade, à peu près toute la richesse est saupoudrée parmi le très haut niveau d’influenceurs – vous pouvez voir cette dynamique se dérouler sur pratiquement n’importe quelle plate-forme sociale, de OnlyFans à Twitch en passant par Substack. «Les Charlis et Addisons émergeront et existeront toujours, mais il est vital pour les plates-formes de créateurs de fournir des voies pour une mobilité ascendante et de démocratiser les opportunités de réussite», écrit Jin.

Les créateurs savent depuis longtemps que pour construire une carrière durable, ils doivent être adaptables à plus qu’une seule plate-forme ou source de revenus, car les règles changent tout le temps (considérez l’adpocalypse YouTube, dans laquelle les revenus des créateurs ont rapidement diminué en raison de à l’exode des annonceurs de la plateforme). Il est difficile d’imaginer qu’un nombre important de créateurs s’enrichiront en créant leurs propres bitcoins imitations ou en vendant des commentaires TikTok seuls, mais certains pourraient, peut-être, et le fait que certaines de ces nouvelles applications permettent aux fans de faire partie du marché semble comme une autre façon de démocratiser l’industrie du poids, aussi rebutant que cela puisse paraître.

Là encore, n’est-ce pas juste plus de travail pour un segment de travailleurs qui se disent constamment épuisés? Et cela ne place-t-il pas simplement le fardeau de soutenir les créateurs sur leurs fans plutôt que sur les plates-formes qui profitent de ces deux groupes? Bien sûr. Ce serait formidable si les influenceurs et le public pouvaient constamment compter sur les plates-formes pour avoir leurs meilleurs intérêts à l’esprit plutôt que de chercher à la hâte la prochaine nouvelle application pour représenter 10% de leurs revenus. Mais nous sommes tous des travailleurs de concerts maintenant, bébé! Si vous souhaitez acheter du BeccaCoin, envoyez-moi un e-mail.

