Cette semaine dans TikTok: Le problème avec le mouvement «Cancel Porn»

Sur TikTok, il est impossible d’avoir une discussion nuancée sur le travail du sexe.

Bonjour de la newsletter bimensuelle de The Goods! Les mardis, journaliste de la culture Internet Rebecca Jennings utilise cet espace pour vous mettre à jour sur ce qui se passe dans le monde de TikTok. Y a-t-il quelque chose que vous voulez voir davantage? Moins de? Différent de? E-mail [email protected], et abonnez-vous à la newsletter de The Goods ici.

Il y a quelques mois, je voyais le même avatar orange brûlé apparaître sur mon flux TikTok, recouvert d’un texte noir presque trop petit pour être lu. Mais si vous plissez les yeux, vous pouvez voir ce qu’il dit: « Annuler P * rn. »

Sur la base de son hashtag, la brigade Cancel Porn semble être composée des mêmes TikTokers que je vois normalement sur ma page For You – des adolescents pour la plupart, de race, de sexe et d’esthétique divers (certaines étaient des filles avec la doublure ailée dramatique de alt- TikTok, d’autres ressemblaient à des garçons fraternels). Mais leur message est le même: le porno est intrinsèquement mauvais; il normalise le viol, inceste, pédophilie et misogynie; et cela profits du trafic sexuel. Les garçons racontent comment leurs dépendances au porno au collège ont ruiné leur vie. Les filles font connaître les adolescents dont les viols ont été filmés et mis en ligne. Les chrétiens discutent de la manière de vaincre le péché de la luxure. Deux filles ont même organisé une fête «funérailles pornographiques», ce qui ressemble à une blague, mais semble être authentique? Les commentaires sur Cancel Les vidéos pornos proviennent pour la plupart de croyants, de gens qui écrivent qu’ils sont «abstraits de trois mois» et que «plus de gens devraient en parler».

@cloveerika C’est mon temps d’en parler. #foryoupage #xyzbca #cancelporn ♬ Problèmes avec papa – pas actif

C’est juste une facette d’un conservatisme, faute d’un meilleur terme, qui prolifère sur TikTok à partir de sources plutôt improbables: des femmes jeunes, vraisemblablement progressistes (pour la plupart) qui semblent croire au «féminisme de choix», ou l’idée que chaque Le choix qu’une femme fait est intrinsèquement féministe parce qu’une femme l’a fait, propage le patriarcat et le regard masculin. Vous pouvez en voir des éléments partout: sur des vidéos où les femmes expliquent comment tout le travail du sexe est une coercition parce que cela implique le transfert d’argent, ou sur des vidéos sur la façon dont l’industrie n’est pas aussi glamour comme TikTok le prétend.

Les croyances anti-pornographie ont fait partie d’innombrables mouvements du passé, notamment dans les discours féministes des années 1970, mais l’itération actuelle qui se propage sur TikTok semble être une réponse directe à d’autres choses qui se passent sur TikTok. Les escortes, les Sugar Babies, les cam girls, les strip-teaseuses, les créateurs d’OnlyFans et les personnes qui vendent des photos de pieds ou des culottes en ligne ont utilisé la plate-forme pour montrer à la fois les hauts et les bas de leur travail; Prendre en compte Mème «Je suis comptable» qui s’est répandue l’année dernière, dans laquelle les travailleuses du sexe ont montré leurs gains impressionnants contre un audio qui chante: «Personne ne pose de questions lorsque vous dites que vous êtes comptable.» Certains critiques pourraient considérer que certaines de ces vidéos sont glamour ou romantiques des professions potentiellement dangereuses. Dans les sections de commentaires, les créateurs répondent aux questions et offrent des conseils aux abonnés qui souhaitent se lancer dans l’industrie.

Pourtant, plus encore que ces vidéos, je vois la réaction contre eux: «Le féminisme libéral dit aux jeunes filles que la culture du branchement est libératrice, les conditionnant à penser que si vous n’avez pas de pervers extrêmes à un jeune âge, ils sont ennuyeux et vanillés et en les encourageant à se lancer dans le commerce du sexe dès l’âge de 18 ans », lit la légende sur une vidéo d’un TikToker dont la bio dit qu’elle a 16 ans.

C’est pourquoi les articles déplorant le prétendu puritanisme ou la réveil performatif chez les jeunes de nos jours sont un peu trompeurs. Tout cela est un territoire familier: la génération Y a également été critiquée comme puritaine il y a quelques années, utilisée comme un repoussoir pour les jeunes imaginaires des baby-boomers pleins de sexe, de drogue et de rock’n’roll. Pourtant, comme l’a écrit Alex Nichols dans le Outline, il y avait beaucoup de jeunes carrés à l’époque (plus de la moitié des 18-30 ans en 1972 ont voté pour Nixon). Ce type de positionnement est, d’une manière paradoxale, son propre type de panique morale – remettre en question ce qu’il dit sur la société si les milléniaux sont provoquant une «récession sexuelle» ou si Gen Z est faire moins de drogues que leurs ancêtres (considérez cet article du Daily Mail de 2018 dans lequel l’écrivain compare le stéréotype du 20 ans politiquement correct aux talibans), comme si tout changement culturel et comportemental était intrinsèquement suspect.

Mais surtout, ce cadrage est trompeur car, comme à peu près toute généralisation de ce qui se passe sur une plate-forme ou dans une sous-culture ou au sein d’une génération, il efface complètement les croyances nuancées des individus réels. Sur TikTok, où seul un certain type de vidéo atteindra toujours le sommet – généralement une vidéo exceptionnellement drôle, grinçante, inspirante, choquante, belle ou controversée – ces généralisations ont un moyen d’amplifier les vues les plus extrêmes. Il semble qu’il n’y ait que deux équipes: les féministes de gauche qui cherchent la libération par la beauté et le travail du sexe et les SWERF qui s’appuient si loin sur ce qu’elles croient être le féminisme de gauche qu’il en devient conservateur (théorie du fer à cheval, etc. , etc.).

@icumswag pov: je suis vraiment ennuyé #liberalfeminismsucks # buzzfeedsetusback20years #walloftextvibes #liberal #feminism #intersectionalfeminism ♬ son original – inactif

Quoi qu’il en soit, toute la chose «Annuler le porno» semble être un autre symptôme d’extrêmes concurrents. Le porno, comme la plupart des choses, n’est pas intrinsèquement bon ou mauvais, et je ne suis pas sûr que la menace d’un enfant de développer une dépendance au porno soit plus nuisible que le même enfant se faisant dire que sa curiosité sexuelle naissante est quelque chose à nier ou honteux (ils en ont déjà plein!).

J’ai brièvement parlé à Barb Brents, une universitaire qui a étudié l’industrie du travail du sexe pendant des décennies, du mouvement Cancel Porn, et elle aussi l’a vu comme une cible d’anxiétés mal orientées. «C’est presque comme la reconnaissance que regarder un écran tout le temps vous pose des problèmes, mais si vous pouvez étiqueter ces problèmes comme« Oh, c’est du porno », alors vous pouvez l’autre et toujours être en mesure de regarder l’écran. «

Une dernière pensée: nous devrions tous être un peu meilleurs pour laisser les jeunes comprendre leur merde. C’est déjà assez nul pour eux qu’ils doivent faire leur apprentissage en public – c’est ainsi que nous obtenons des choses comme l’idée erronée que c’est problématique pour les hétéros de regarder du porno gay. Imaginez que vous vous faites clomper par un groupe d’adultes diplômés d’université alors que vous essayez simplement d’apprendre à être une personne éthique! Je me sens tellement mal pour les minuscules puritains. Bénissez-les.

TikTok dans les actualités

TikTok a accepté de payer un règlement de 92 millions de dollars sur la confidentialité des données après un recours collectif alléguant avoir suivi et vendu des données illégales à des annonceurs (principalement des données appartenant à des mineurs).

Facebook publie une nouvelle application appelée Bars qui vous permet de rapper sur des rythmes préenregistrés (cela ressemble bien sûr à TikTok).

TikTok a supprimé un compte qu’il croyait appartenir à une jeune fille de 14 ans en Pennsylvanie qui a été arrêtée pour avoir poignardé et assassiné sa sœur aînée. Le compte, qui comptait environ 32 000 abonnés, avait déjà montré des vidéos de sa famille.

Rien dans cet article ne soutient réellement son titre bizarre mais hilarant, qui est «Quel est le prix de la célébrité? Toutes les carrières TikTok descendent dans les toilettes. »

Terrible nouvelle: la recette des pâtes feta perturbe la chaîne d’approvisionnement du fromage!

… Mais apparemment, le prochain grand plat de TikTok est le seitan.

Comme si vous aviez besoin d’une excuse supplémentaire pour acheter des choses, BuzzFeed a une liste de 25 produits viraux TikTok.

Une dernière chose

Voici une femme qui montre la séance photo «faux ivre» qu’elle et son amie ont eue en quatrième année, et je ne peux pas arrêter de rire parce que c’est définitivement quelque chose que j’aurais fait si nous avions eu des iPhones à l’époque.