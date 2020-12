Quelque chose d’étrange se passe actuellement avec les planètes, et TikTok est très excité.

Avez-vous eu des rêves vraiment bizarres ces derniers temps? Vous êtes de mauvaise humeur? Vous avez mal? Ce n’est pas du PMS (ça pourrait être du PMS). Ce pourrait être votre corps qui vous disait qu’il se préparait à la Grande Conjonction.

Les astrologues et WitchTok ont ​​été extrêmement enthousiasmés par l’arrivée du 21 décembre, lorsque Jupiter et Saturne étaient inhabituellement proches l’un de l’autre. Le solstice d’hiver est considéré comme un événement plutôt spirituel dans de nombreuses cultures, mais en 2020, on dit qu’il est très important: la grande conjonction de Jupiter et de Saturne marque censément un changement dans l’humanité pour les années à venir.

Selon l’astrologue Susan Miller, la Grande Conjonction «donne le ton de l’éthique des 20 prochaines années affectant les arts, la musique, le théâtre, la littérature, le divertissement, la mode, la cuisine, la musique, les mathématiques, la science, la politique et l’agenda du gouvernement. . En d’autres termes, tout! Au cours des 200 dernières années, a-t-elle déclaré à Vogue, Jupiter et Saturne se sont rencontrés dans un signe terrestre, mais cette fois, ils se rencontreront dans un signe aérien. «Le Verseau est le signe humanitaire; vous allez voir des gens aider les gens à grande échelle », dit-elle.

Sur TikTok, la date d’hier était encore plus importante: certains astrologues pensent que nous entrons dans l’Âge du Verseau de 2000 ans, venant tout juste de sortir de l’Âge des Poissons, qui a commencé autour de la naissance de Jésus. Si l’ère des Poissons était définie par le monothéisme et l’individualisme, certains TikTokers affirment que l’ère du Verseau concernera les communautés et l’humanitarisme. Ce serait bien!

@flowerpoweress Qu’est-ce que l ‘«âge du Verseau» de toute façon? #ageofaquarius #airsigns #watersigns #pisces # 5D #conscience #witchtok #astrologie ♬ Âge du Verseau – Grechnev Pavel

Voici quelques-unes des autres prédictions de TikTok pour l’ère commençant le 21 décembre: «réveils massifs du troisième œil», «énormes innovations technologiques» et «nos vibrations 3D se transcenderont en 5D». Ce type de langage est courant en relation avec les croyances New Age comme les cristaux de guérison ou le pouvoir de se manifester, où l’information est souvent déclarée comme un fait même si vous êtes susceptible d’entendre des messages contradictoires entre croyants. La théorie de l’âge astrologique de 2000 ans, par exemple, est un sujet de controverse; Les astrologues à travers l’histoire ont prétendu déterminer quand l’ère du Verseau commence réellement, et beaucoup ont prédit que cela ne se produira pas avant quelques centaines d’années. Ce qui est bien, bien sûr – rien de tout cela n’est de la science, et une partie de ce qui attire les gens vers l’astrologie est de choisir votre propre aventure.

Mais de loin, la meilleure prédiction qui est sortie du discours autour de la Grande Conjonction était un tweet affirmant que le 21 décembre, les Noirs recevraient des super pouvoirs. «Le 21 décembre, notre véritable ADN sera débloqué et la majorité pourra faire des choses que nous pensions être de la fiction», a écrit la femme.

Puis vinrent les mèmes. « Les Noirs après la mise à jour du 21 décembre », a répondu un utilisateur avec une photo d’un homme noir en lévitation aux yeux brillants. Remixes de Avengers films proliféré, comme l’a fait blagues d’autodérision comme « Avait déjà le pouvoir de l’invisibilité, demandez à mon béguin. » Sur TikTok, les familles se sont filmées excitées pour leurs superpuissances, recevant la possibilité de se téléporter après avoir présenté les papiers appropriés au DMV, et en attente avec le service client avec la légende «moi le 21 quand rien ne se passe».

@keecoley Nous sommes prêts #fyp #foryou # december21st #blacktwitter #familyfun #funny #blackfamily ♬ son original – Snubby J

«Comme d’habitude, Black Twitter a vu quelque chose d’extraordinaire et a fonctionné avec», explique l’écrivaine (et amie de The Goods) Athena Moore. «Nous nous amusons juste comme nous le faisons toujours.» C’est probablement la réponse la plus appropriée aux affirmations radicales sur des sujets extrêmement complexes comme «l’avenir de l’humanité» – personne (enfin, à l’exception du tweeter original) ne semblait vraiment croire que les Noirs seraient soudainement capables de voler. Au lieu de cela, la déclaration sauvage était un fourrage pour des blagues ironiques mais incroyablement créatives.

D’un autre côté, peut-être devrions-nous tous prendre très au sérieux cette affaire de Grande Conjonction. Le 21 décembre semble s’être déroulé assez normalement, mais au moment où vous lirez ceci, toutes nos structures de pouvoir oppressives existantes pourraient s’effondrer et la planète Terre pourrait rayonner la «fréquence de l’amour». J’ai hâte!

