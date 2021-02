Cette semaine dans TikTok: la musique n’est plus que TikTok maintenant

Tête vide, seuls les sons TikTok.

J’ai du mal à rédiger cette newsletter car voici à quoi ressemble l’intérieur de mon cerveau en ce moment:

[Country song twang]: « Quelqu’un doit porter une jolie jupe, quelqu’un doit être celui qui flirte … »

[Russian techno song whose lyrics I can’t understand]

[Dr. Phil]: « Ouvre la porte, ou je vais te jeter des pierres sur ta fenêtre, putain idiote. »

[Woman yelling]: “BESTIE VIBES UNIQUEMENT! BESTIE VIBES UNIQUEMENT! »

[The most uncomfortable “sexy” voice you can ever imagine]: « Uzi … Uzi, pas encore … Uzi, réveille-toi le cul! »

Ce qu’ils ont tous en commun, c’est qu’ils sont des sons TikTok populaires. Aucun d’eux n’a rien à voir entre eux, ni avec moi, ni avec la musique populaire. Ils sont tous devenus viraux en raison d’une chaîne aléatoire de millions de personnes qui écoutent leur téléphone. Et c’est la seule chose que je peux entendre.

Cela semble être un phénomène de plus en plus courant parmi les personnes que je connais dans la vraie vie et celles que je vois en ligne. Cette femme, par exemple, a fait un TikTok sur ce que l’application lui a fait à l’esprit, ce qui est exactement la même chose qu’elle a fait pour le mien:

@cloclo_a_gogo Pourquoi? #uziwakeup #chugjug #godmadegirls #sons #fyp ♬ Deux® – Lil Uzi Vert

La vidéo ne dit pas que d’ici le week-end prochain, les sons eux-mêmes seront complètement différents, mais l’effet sera le même, une puce permanente dans notre cerveau bouclant le même son sans conséquence. L’autre jour, je parlais à un ami de la musique que nous écoutons actuellement sur Spotify, et tout cela est exactement ce qui est devenu viral sur TikTok récemment. J’ai écouté le tube Euro-disco des années 70 «Rasputin» de Boney M et la chanson rap de 2017 «Rake It Up» de Yo Gotti et Nicki Minaj environ 12 000 fois le mois dernier. Parfois, je passe directement aux couplets célèbres de TikTok, puis je recommence la chanson. Est-ce une habitude de verrouillage étrange et légèrement malsaine ou une partie permanente de mon être? Qui peut dire!

Pour être honnête, j’apprécie le fait que TikTok élargit l’intérêt des gens pour les genres musicaux et les périodes de temps, un peu comme l’ensemble du bidonville (qui était un SNL esquisser cette semaine même si on a l’impression que tout s’est passé comme il y a 10 mois). C’est bien de voir les gens découvrir la musique, non pas parce que c’est de n’importe quel nouvel album sorti cette semaine-là, mais parce qu’ils ont été exposés à quelque chose qu’ils n’auraient jamais été autrement.

Mais avoir cette trace constante de déchets décontextualisés dans votre tête est un peu troublant, et cela le devient encore plus quand cela se traduit par la façon dont vous communiquez réellement avec les gens. Maintenant, quand j’appelle ce même ami, nous nous retrouvons à prononcer des phrases entières dans la langue de TikTok, qui est bien sûr largement empruntée à AAVE et à la culture stan et à la culture queer et à tout le reste de bon sur Internet, même si nous sommes deux femmes blanches approchant 30 qui n’ont pas assisté à un concert ou à un film au cours d’une année civile.

Encore une fois, il n’y a rien de mal en soi à adopter un nouveau lexique des médias sociaux, dans la mesure où vous ne vous engagez pas dans un langage qui s’approprie nocivement ou un blackface numérique. On a juste l’impression qu’en ce moment particulier, les seules nouvelles interactions humaines que nous vivons sont celles parasociales unilatérales que nous regardons en ligne, et elles s’infiltrent dans nos mondes réels plus rapidement et plus complètement que jamais. Par exemple, quand nous passons tous enfin du temps avec nos amis vaxxed-up cet été – une possibilité apparente! – ce sera amusant et aussi étrange de voir quelles bizarreries sonores ils ont captées pendant un an en parcourant TikTok seul (ou partout ailleurs sur Internet où ils ont passé leur temps). S’il vous plaît, ne soyez pas « Uzi … Uzi … pas encore. »

TikTok dans les actualités

Les gens partagent des vidéos déchirantes de la destruction au Texas, des toits effondrés aux inondations rapides.

Un ancien développeur de ByteDance en Chine a écrit un essai anonyme sur son expérience de travail au sein de l’industrie technologique fortement censurée en Chine et sur la culpabilité et l’anxiété morale qui en découlent. (ByteDance est le propriétaire de TikTok, et ses processus de modération sont différents en Chine et en dehors.)

TikTok teste un marché de vendeurs sur lequel les marques peuvent créer leurs propres magasins au sein de l’application.

Pour le mois national de sensibilisation aux troubles de l’alimentation, il est également lié à des ressources de soutien sur des vidéos sur des questions connexes.

Qui aurait pu deviner que l’application de contrefaçon TikTok de «liberté d’expression», Clapper, serait envahie par les anti-vaxxers?

Un TikTok viral sur le «chevauchement coopératif» dans la conversation a débat enflammé savoir si la pratique est impolie ou une partie chérie de certaines cultures.

Les anciens membres de Sway House, Bryce Hall et Blake Gray (pourquoi tous leurs noms sont-ils exactement les mêmes?) Ont plaidé non coupable des accusations de pandémie de fête de l’été dernier.

Deux cultes ironiques de TikTok, l’un consacré aux hamsters et l’autre à Lana Del Rey, se disputent.

L’histoire réconfortante d’un homme qui a vu la vieille cassette VHS de sa famille pleine de souvenirs après que quelqu’un l’ait économisée et postée sur TikTok.

Une dernière chose

Cette fille Snapchat avec désinvolture ses réactions aux messages d’amis en mangeant Chex Mix est la chose la plus puissante que j’ai jamais vue.