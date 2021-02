Cette semaine dans TikTok: la génération Z ne vient pas pour vos jeans skinny

Sur la génération Y, les parties médianes et la fausse guerre générationnelle.

Au cours de la dernière année, et principalement à cause de TikTok, un portrait du millénaire stéréotypé est apparu: ils utilisent sérieusement l’emoji qui pleure en riant même s’il grince des dents. Ils aiment le mot «doggo». Ils sont étrangement obsédés par Disney et Harry Potter et aussi par le vin. Mais surtout, plus que tout cela, ils portent des parties latérales et des jeans skinny.

C’est un portrait qui existe depuis un certain temps, et pour la plupart, la réponse générale des milléniaux a été: «Vous avez raison», en particulier l’été dernier lorsqu’un tweet de commentaires anti-millénaires sur TikTok est devenu viral et comprenait des phrases telles que: «Ils vous vous inquiétez pour leur maison de Harry Potter, mais ils vivent dans un appartement d’une chambre… vous vous inquiétez tous des mauvaises maisons », ce qui me fait encore rire.

Mais après qu’un article du Walrus a relancé la conversation la semaine dernière, la génération Y a semblé cette fois prendre les choses personnellement, principalement en s’inquiétant du fait que leurs parties latérales et leurs jeans skinny étaient jugés désespérément pas cool.

La plupart des tweets dont je parle sont légers et évidemment signifiés comme des blagues: «Je me suis coupé les cheveux au milieu en raison de ma récente compréhension qu’il s’agit d’un trait de génération z et j’ai eu l’horrible réalisation que cela me fait juste ressembler à Rick de degrassi, » a tweeté l’écrivain Maya Kosoff. «Chaque fois que j’entends parler de quelque chose que la génération z nous juge, je m’en veux pendant environ une demi-seconde avant de me rappeler que pendant des années, nous avons pensé que des leggings mi-mollet portés sous un mini denim en détresse étaient le summum de la fraîcheur,» auteur ajouté Anne T. Donahue.

Et puis ma sœur m’a envoyé ceci à partir d’un compte d’influenceur de maman qu’elle suit:

Au cas où vous ne pourriez pas le lire, le texte dit: «Hey Gen Z. J’ai été confronté à l’infertilité, à la PPD et à des pensées suicidaires, j’ai eu l’abdomen tranché pendant l’accouchement et j’ai fait pipi dans une couche. Je paie une hypothèque, je travaille et j’école mon enfant en cas de pandémie. C’est mignon que tu penses que j’ai du temps ou des conneries à dire sur ce que tu penses de mes cheveux et de mes jeans.

Voici le truc à propos de ce tweet, qui, j’en suis sûr, a été écrit par une personne naturellement épuisée et confrontée à un stress grave, comme beaucoup d’entre nous le sont pendant cette période très horrible: personne ne vous attaque, et ce n’est pas si profond.

Tout d’abord, c’est en quelque sorte ce que font les enfants. C’est amusant de taquiner les personnes âgées quand on est jeune, car à peu près votre seul pouvoir sur elles est culturel, et les gens détestent se sentir vieux et pas cool. Deuxièmement, ce n’est pas comme si toute la génération Z était contre tous les milléniaux; ce sont les gens qui sont les plus durs aux célébrités du millénaire, et ce n’est pas comme si des générations étaient physiquement empêchées de maintenir des relations les unes avec les autres. Troisièmement, si vous ne voulez pas porter de jugement radical sur un groupe entier de personnes, ce n’est pas comme si c’était seulement Gen-Z qui se moque des milléniaux. Chaque génération a son stéréotype embarrassant, et c’est le nôtre. Cela pourrait être bien pire!

Mais je pense que le meilleur cas pour ne pas se soucier de ce que les adolescents disent des adultes est qu’une fois que vous acceptez le fait que votre génération n’est plus le nouveau jouet brillant, c’est en fait extrêmement rafraîchissant. En ligne, nous nous sentons tous vieux tout le temps, donc au lieu d’essayer plus désespérément de rester pertinents, je nous invite tous à nous y pencher. Pour ma part, je désire désespérément voyager dans le temps jusqu’en 2012, quand des termes comme «doggo» ne me faisaient pas vomir dans ma bouche et quand être Gryffondor n’était pas un problème parce que JK Rowling n’était pas encore complètement masqué. Et il n’y a aucune raison de protéger les cheveux ou les jeans, car la mode est indépendante de l’âge d’une personne. Nous associons les tendances à ceux de l’adolescence au moment où elles sont populaires, mais pas nécessairement parce que les adolescents les ont inventées.

Il y a aussi une autre option. Il est sans doute contraire à l’éthique de taquiner des mineurs, mais si vous voulez vraiment un bon retour dans le scénario improbable où un adolescent vous approche et se moque de votre jean skinny, il y a littéralement tellement de choses méchantes que vous pouvez dire à propos de la génération Z: que leur plus grand objectif en la vie est de faire une petite danse qui devient virale, qu’ils ont inventé de manger des Tide Pods, ou qu’ils prétendent commencer des révolutions contre le capitalisme et ensuite acheter tout produit Amazon populaire sur TikTok cette semaine-là.

Voir? C’est méchant et impoli, mais c’est aussi bien parce que les généralisations générationnelles ne ciblent personne et ne sont probablement même pas vraies pour la plupart. Séparez vos cheveux de la manière qui vous convient le mieux; idem avec un jean et tes fesses. Je promets, il n’y a rien de plus grincé que de faire tout ce que les adolescents vous disent.

TikTok dans les actualités

Ce projet de vendre les opérations américaines de TikTok à Oracle et Walmart a été suspendu indéfiniment, rapporte WSJ. Encore meilleure nouvelle pour TikTok: l’administration Biden a reculé l’attaque de Trump contre les applications appartenant à des Chinois.

Les créateurs noirs disent que TikTok n’a pas tenu sa promesse de faire mieux pour éliminer les préjugés raciaux de ses politiques de modération et de censure.

Les influenceurs pourront bientôt se lancer dans le très lucratif jeu de marketing d’affiliation sur TikTok, qui informe les annonceurs d’un tas de nouvelles fonctionnalités d’achat, rapporte FT. Instagram a trouvé tremblant!

Les influenceurs peuvent désormais rejoindre SAG-AFTRA. Cela signifie pour l’instant que les influenceurs seront éligibles à l’assurance maladie du syndicat, au pouvoir de négociation collective et à d’autres avantages, et c’est un pas de plus vers un monde dans lequel le marché des influenceurs notoirement non réglementé a une sorte de rémunération standardisée.

Les gérants de la collab TikTok continuent d’être (prétendument) terribles.

Une dernière chose

Veuillez discuter de la théorie de TikToker selon laquelle tous les visages des Blancs existent sur un spectre entre Snapchat Bitmoji et les Whos de Whoville.