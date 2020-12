Que dit la vidéo hypnotisante de Bella Poarch sur le divertissement basé sur un algorithme?

C’est le mois de décembre, qui est toujours le moment de réfléchir sur les 12 derniers mois, même si la différence majeure cette année est que neuf d’entre eux ont été collectivement terribles.

Eh bien, terrible à une exception près: au cours des dernières semaines, les écrivains ont commencé à publier leurs odes à 2020, l’année de TikTok. En avril, il avait déjà dépassé les 2 milliards de téléchargements; il compte désormais environ 850 millions d’utilisateurs actifs par mois. Scaachi Koul de BuzzFeed a écrit que TikTok était «la seule lueur d’espoir de 2020»; Charlotte Shane de Bookforum l’a décrit comme «une source précieuse de réconfort pendant une période de précarité sans fin». Zoe Haylock de Vulture a fait valoir que c’était «le meilleur moyen pour notre présent absurde».

Pour ce que ça vaut, je suis d’accord. Ou, du moins je l’ai fait, jusqu’à ce que je voie les 100 principales tendances de TikTok de 2020, qui classe les personnes, les mèmes et les sous-cultures les plus populaires sur la plate-forme (si elles étaient fortement organisées ou non n’est pas clair – TikTok n’a pas fourni de données à sauvegarder ses affirmations concernant ce qui fait une tendance «top»).

Ce que vous y trouverez est à la fois encourageant et non. Dans la section musique, les artistes noirs composent neuf des 10 tubes, bien que l’un d’eux soit le remake plutôt éhonté de Jason Derulo d’un beat reggaeton déjà viral, qu’il a publié sans la permission de l’artiste néo-zélandais peu connu Jawsh 685. Emerging des créateurs comme l’influenceuse végétalienne Tabitha Brown et le docteur Leslie, basé au Minnesota, ont été mis en évidence dans la liste, mais la grande majorité des créateurs nommés sont devenus viraux pour être traditionnellement beaux ou intéressants à regarder. La vidéo la plus populaire de l’année, par exemple, était celle d’une femme nommée Bella Poarch avec un visage exceptionnellement enfantin faisant des expressions de cosplay sur une chanson crasseuse. Il a été vu plus d’un demi-milliard de fois.

@bellapoarch Vers le #fyp ♬ M au B – Millie B

Que dit la montée inexplicable de Bella Poarch sur l’avenir du divertissement? Je pense que cet article récent de Kyle Chayka qui tente essentiellement de répondre à la question «Comment décrivez-vous TikTok?» fait beaucoup de points vraiment saillants. Il a beaucoup écrit sur les algorithmes et leurs effets sur la culture, et sur TikTok, l’algorithme est l’intégralité de l’expérience. Sur la page Pour vous, les utilisateurs ne gèrent pas leurs flux comme ils le feraient sur Twitter ou Instagram; la décision de ce qu’il faut regarder est prise pour eux, et aucun de nous n’est autorisé à savoir pourquoi les vidéos que nous voyons sont celles qui nous sont servies.

Chayka compare TikTok à deux formes de médias hérités: les magazines et la télévision, l’utilisateur agissant à la fois en tant qu’éditeur et consommateur. «Le mélange» est la façon dont Tina Brown a décrit la combinaison de différents types d’histoires dans Vanity Fair lorsqu’elle était la rédactrice en chef très réussie du magazine dans les années 80 », écrit-il. «Le mélange de Brown était des nouvelles percutantes, des profils de célébrités moelleux, des séances de mode glamour et des commentaires critiques intelligents, le tout combiné dans un seul magazine. TikTok automatise le mélange de tous ces sujets, allant plus loin que toute autre plate-forme pour imiter l’éditeur humain. » En même temps, dit-il, c’est aussi «un éternel retournement de chaîne, et le retournement est le but: il n’y a pas de point d’intérêt fixe sur lequel atterrir. Rien n’est destiné à retenir votre attention. »

Le résultat, fait-il valoir, est ce qui équivaut essentiellement à une «censure douce», ou à un flux qui devient aussi «brillant, attrayant et homogène que possible plutôt que le reflet le plus fidèle de la réalité ou des désirs d’un utilisateur». Comment un danseur de compétition parfaitement moyen est-il devenu la célébrité Internet n ° 1 au monde? Pourquoi un demi-milliard de personnes ont vu le visage de Poarch bouger de haut en bas? Parce que ces deux femmes sont le point final logique de l’algorithme de divertissement le plus puissant au monde: des jeunes centrant leur attractivité conventionnelle dans des formats facilement reproductibles.

Avec chaque nouvelle star de TikTok qui danse ou fait un sourire narquois à un million d’adeptes, autant de personnes se demandent pourquoi elles méritent d’être célèbres en premier lieu. Le cycle de la renommée du jour au lendemain et des réactions tout aussi rapides continuera à se produire, car à mesure que de plus en plus de personnes téléchargent et utilisent TikTok, l’algorithme s’améliore dans le choix du contenu auquel nous devons tous prêter attention.

Ce sont cependant des problèmes que nous pouvons épargner pour l’année prochaine. Comme l’écrit Koul dans BuzzFeed, «Écoutez, je sais que TikTok est probablement maléfique, comme la plupart des entreprises de technologie se révèlent être, mais c’est plus tard le problème de moi. Je veux juste être apaisé. Voici un an pour éviter les nouvelles et se perdre dans le vide.

