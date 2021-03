David Dobrik / YouTube

Quelque chose ne va pas dans la façon dont les vloggers perpétuent l’idée du consentement.

Si vous avez demandé à un adolescent moyen qui était son influenceur préféré à un moment donné au cours des dernières années, il y a de fortes chances qu’il dise que c’était David Dobrik. Dobrik, 24 ans, est un YouTuber avec 18 millions d’abonnés, surtout connu pour ses vlogs tranche de vie où il fait la fête avec ses amis quasi célèbres et fait des farces avec des célébrités, ce qui donne des vidéos avec des titres bait-y, tout en majuscules. comme « NE PEUT PAS CROIRE CECI EST ARRIVÉ (ÉMOTIONNEL) » (pour autant que je sache, ce n’est pas un titre réel, mais cela pourrait être). Il n’est pas difficile de déterminer ce qui l’a rendu si aimé: Dobrik joue le rôle du gars accessible qui est copain avec tous les enfants populaires mais qui semble toujours être une bonne personne, le Nick Carraway du monde des influenceurs de la génération Z.

Autrement dit, jusqu’à ce que vous commenciez à revoir certaines des vidéos de Dobrik. Après un certain temps, son «Vlog Squad» pourrait ressembler moins à un groupe d’amis organique qu’à un groupe de personnages souffrant du syndrome de Stockholm sévère; les «farces» que Dobrik et son équipage tirent commencent à ressembler davantage à des exercices d’étirement des limites du consentement. Et au cours de la dernière année, il a fait face à des allégations beaucoup plus graves que l’insipidité générale à la YouTube.

En juin dernier, YouTuber Seth François a parlé des situations racistes dans lesquelles il a été contraint en tant que seul membre noir de la Vlog Squad, d’être la cible de blagues sur la pastèque au blackface. Puis, en février, il a discuté de la fois où il avait été «bloqué» pour s’embrasser avec un homme auquel il n’avait pas consenti; il dit qu’il considère maintenant qu’il s’agit d’une agression sexuelle. Toujours en février, l’ancien membre du Vlog Squad, Nick Keswani, a révélé sur un podcast comment il était continuellement moqué pour son nanisme et traité comme «un sac de frappe» pendant son séjour avec le groupe.

L’allégation la plus accablante à ce jour est survenue la semaine dernière, quand Insider a publié l’histoire d’une femme qui dit avoir été violée par le membre de Vlog Squad Dom Zeglaitis, alias «Durte Dom», lors d’un tournage vidéo. En 2018, l’étudiante «Hannah» (un pseudonyme) est allée avec un groupe d’amis dans un appartement pour filmer une vidéo avec l’équipe, et ce qui s’est déroulé était une scène trop familière: Hannah, qui avait 20 ans à l’époque, dit qu’elle est devenue tellement inapte à l’alcool fourni par les membres de la Vlog Squad qu’elle ne pouvait pas consentir à des relations sexuelles. Elle et un ami sont entrés dans une pièce avec Zeglaitis, où il aurait eu des relations sexuelles avec elle pendant que d’autres membres de la Vlog Squad écoutaient à l’extérieur. La vidéo qui en résulte – intitulée « ELLE NE DEVRAIT PAS AVOIR JOUÉ AVEC LE FEU !!! » et dépeint comme un plan à trois – a été supprimé après que Hannah s’y soit opposée, mais pas avant d’avoir atteint 5 millions de vues.

Hannah décrit le sentiment qu’elle devait jouer un rôle pour le contenu de la Vlog Squad. «C’était vraiment un environnement dans lequel on avait l’impression que dire« non »n’était pas acceptable», a-t-elle déclaré à Insider. «C’était comme si dès notre arrivée, on s’attendait à ce qu’ils nous fassent une faveur et que nous devions leur donner du contenu. Ils disaient verbalement: « Pourquoi ne vous amusez-vous pas les gars? Faites quelque chose de sexy. »

Ce n’est pas la première fois que le Vlog Squad est décrit de cette façon. François, l’ancien membre noir, a déclaré dans un podcast qu’il avait toujours peur d’être considéré comme un maudit s’il n’était pas disposé à jouer pour une vidéo. «C’était une chose non écrite où vous voyez un modèle de gens qui disent:« Yo, je suis mal à l’aise avec ça »», dit-il. « Tout à coup, ils disparaissent et ils ne sont plus dans les vidéos. » La raison pour laquelle cela semble familier est parce qu’il s’applique à presque tous les lieux de travail toxiques dans n’importe quel secteur: le risque d’exclusion potentielle vaut le prix du silence.

Mais il y a quelque chose d’unique dans la culture YouTube, où l’idée de consentement est intrinsèquement floue. Je me souviens de la récente conversation que j’ai eue avec l’ancienne membre de Vlog Squad Trisha Paytas, où elle m’a raconté comment elle avait entretenu une relation avec son collègue Jason Nash pendant environ deux ans, mais les conditions de la relation n’ont jamais été définis. Au lieu de cela, elle était publiquement désignée comme sa petite amie dans les vidéos, mais elle n’était jamais vraiment sûre du poids réel du terme. C’est un arrangement courant pour les vlogueurs qui créent du contenu sur leur vie, mais qui embellissent (ou protègent) certains aspects dans le but de construire un récit consommable. En fin de compte, Paytas dit qu’elle a été expulsée du groupe et de sa relation alors qu’elle n’était plus utile pour l’équipe.

Cependant, tout cela se perd à la caméra. «Il me semblait que j’avais passé une soirée super amusante avec ces célèbres vlogueurs, ce qui n’est pas ce qui s’est passé», a déclaré Hannah à propos de la vidéo dans laquelle elle s’est retrouvée. Le vlog de David Dobrik, c’est trop cool. Ou ‘Oh mon Dieu, j’ai vu le vlog dans lequel vous étiez.’ »

Comme il s’agit d’un bulletin d’information sur TikTok, je pense également qu’il y a un lien avec l’annonce récente d’un couple extrêmement populaire. Mike et Kat Stickler, un couple marié qui compte 5,4 millions d’abonnés sur TikTok, ont annoncé en larmes leur séparation cette semaine. Pour tous ceux qui ont regardé leurs sketches enjoués et leurs vlogs Dobrik-esque (il y avait beaucoup de contenu «farce ma femme!»), La nouvelle a été un choc, mais dans une plongée plus profonde, les tensions sous-jacentes du mariage pourraient théoriquement devenir visibles: dans leurs impressions les uns des autres ou dans leurs croquis passifs-agressifs sur la vie conjugale.

Il est impossible de déduire ce qui a conduit aux problèmes de leur mariage (et ce n’est pas notre affaire de toute façon), mais lorsque la vie normale des gens est transformée en récit consommable avec des récits clairs qui ne permettent aucune nuance, ceux qui les entourent peuvent finir par se blesser. Personne ne devrait avoir l’impression de devoir jouer un rôle pour lequel il ne s’est jamais inscrit – surtout pas pour l’influence de quelqu’un d’autre.

