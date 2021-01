Le projet crowdsourcing a finalement eu sa fin heureuse.

Bonjour de la newsletter bimensuelle de The Goods! Les mardis, journaliste de culture Internet Rebecca Jennings utilise cet espace pour vous mettre à jour sur ce qui se passe dans le monde de TikTok. Y a-t-il quelque chose que vous voulez voir davantage? Moins de? Différent de? Email rebecca.jennings@vox.com, et abonnez-vous à la newsletter de The Goods ici.

le Ratatouille La comédie musicale a, au cours des derniers mois, existé principalement comme une sous-culture excentrique sur TikTok, où les gens téléchargent des idées pour une production de Broadway inexistante basée sur le film Pixar 2007. Comme la plupart des choses sur TikTok, cela a commencé comme une blague, mais depuis août, des chorégraphes amateurs (avec quelques professionnels), des auteurs-compositeurs et des marionnettistes ont publié leurs soumissions sur TikTok, les chansons les plus virales ou les vidéos de conception de costumes étant généralement acceptées comme canon . Si une comédie musicale typique est une dictature, écrite et interprétée par une petite poignée de réalisateurs, producteurs et écrivains, le Ratatouille la musique était aussi proche que possible d’une vraie démocratie.

La comédie musicale participative a naturellement attiré l’attention des médias, comme une histoire de bien-être irrésistible sur les nouvelles technologies permettant aux gens coincés à la maison de se connecter les uns aux autres tout en faisant de l’art. Le jour de l’an, le Ratatousical est devenu un spectacle (presque) authentique de Broadway, avec ses propres têtes d’affiche: Tituss Burgess dans le rôle principal de Remy le rat et Wayne Brady dans le rôle du père de Remy. Avec la fermeture de Broadway, le spectacle était entièrement virtuel, pré-filmé pour être diffusé en ligne. Les billets coûtent 5 $ et tous les profits ont profité au Actors Fund.

@rjthecomposer Le solo effrayant d’Anton Ego, quand on lui sert le plat titre #ratatouille #ratatouillemusical ♬ son original – RJ Christian

Pour être honnête, je suis sceptique depuis longtemps Ratatouille musical, non seulement parce que les chansons, qui étaient incontournables sur TikTok, commençaient à devenir un peu ennuyeuses, mais parce que TikTok n’est pas exactement une plate-forme notable lorsqu’il s’agit de créditer les créateurs. Un pourcentage étonnant de l’application est composé d’utilisateurs faisant la même danse ou faisant la même blague sans nommer l’auteur, que ce soit par désir de revendiquer faussement un crédit ou parce qu’il est presque impossible de déterminer qui est même l’auteur. Et parce que Ratatouille est la propriété intellectuelle détenue par le notoirement litigieux Disney, il me semblait hautement improbable que quelque chose ressemblant à une véritable comédie musicale reconnaisse assez bien les dizaines de personnes qui l’ont inventé.

Il semble que les créateurs partageaient également une partie de ce scepticisme. Dans l’histoire BuzzFeed des coulisses de Julia Reinstein sur la façon dont la production a échoué, elle a parlé à TikTokers qui craignaient au départ qu’ils ne soient exclus du processus ou même poursuivis pour violation de la propriété intellectuelle de Disney.

Au lieu de cela, c’est le contraire qui s’est produit. Seaview Productions, qui a produit le Tony-nominé Jeu esclave, a obtenu le feu vert de Disney pour organiser un concert-bénéfice unique. En l’espace de quelques semaines à peine, les créateurs de TikTok ont ​​travaillé avec des professionnels de Broadway pour monter l’émission, pour laquelle ils ont tous été payés. Chacun conservera également les droits sur ses chansons.

L’original Ratatousical TikTokers et semblent ravis du résultat. « Cet événement met vraiment en valeur de nombreux créateurs de TikTok, et nous sommes très heureux d’avoir obtenu cette reconnaissance », a déclaré le décorateur Chris Routh au New York Times.

« C’est une pièce de théâtre qui est locale, locale et des fans, et elle a été faite sans que les gardiens normaux ne l’acceptent », a déclaré Patrick Foley, qui a co-écrit le livre à BuzzFeed. «L’histoire de Ratatouille est ‘n’importe qui peut cuisiner’ – l’histoire du héros non traditionnel étant autorisé à suivre ses rêves dans un espace qui lui était auparavant hostile. Et aussi ringard que cela puisse être, c’est le rêve de beaucoup de gens.

@blakeyrouse Ce sont tellement amusants à faire. Sérieusement. #ratatouille #ratatouillemusical #musical #theatre #musicaltheatre ♬ Le mode de vie des rats – Yay Blake Rouse !!

Bien que la comédie musicale ait officiellement été déconnectée lundi soir (elle était disponible pour la regarder pendant quelques jours après le 1er janvier), elle a fini par collecter plus d’un million de dollars pour le Actors Fund. Il a peut-être disparu d’Internet, mais Ashley Lee du LA Times prédit que ce qui s’est passé avec Ratatouille pourrait offrir un exemple plus démocratique de la manière dont le théâtre musical est créé et distribué. «Le talent est là; le travail est tout aussi bon », écrit-elle. «Et avec les premières vidéos TikTok qui ont été vues collectivement 200 millions de fois et les ventes de billets payantes du flux qui ont rapporté plus d’un million de dollars jusqu’à présent, le public a faim.»

En bref, cela semble être le meilleur scénario pour un projet crowdsourcing qui aurait pu dérailler horriblement, en particulier sur une plate-forme où la propriété intellectuelle est précieuse et donc très sujette au vol. Si seulement chaque mème Internet avait une fin aussi heureuse!

TikTok dans les actualités

Le combat pour donner un crédit approprié aux créateurs noirs qui chorégraphient des danses virales n’est toujours pas terminé.

Une jeune fille de 14 ans a documenté son histoire de cancer sur TikTok pendant la quarantaine et a gagné des dizaines de milliers de followers. Dans cet essai, sa mère se débat avec ce que c’était que de regarder.

Une analyse étonnamment philosophique des musées d’histoire créant des récits populaires sur TikTok: «Pour la génération Z, c’est une façon de lutter contre leur identité en tant que consommateur, à la recherche de notre authenticité et en tant qu’adulte en développement à la recherche d’une relation significative avec la tradition et la moralité. «

Le meilleur compte TikTok est celui qui crée des chansons à partir d’arguments Facebook passifs-agressifs.

Tous les TikTokers les plus célèbres sont allés aux Bahamas pour passer du temps ensemble, et les fans, comme on pouvait s’y attendre, ne sont pas satisfaits. Ne savent-ils pas que les célébrités sont naturellement immunisées contre Covid-19?

Vogue énumère cinq façons dont TikTok a changé la mode, de la façon dont les modèles sont repérés aux tendances que la plateforme (re) lance; Les incontournables de l’an 2000 comme les survêtements Juicy Couture et les bandeaux bandana sont les favoris.

Une dernière chose

Je ne regarde pas le football, mais j’ai regardé ce TikTok où un gars transforme tous les thèmes de la NFL en chansons folk indie un million de fois. Ils sont si bons!