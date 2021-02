Et cela aide-t-il quelqu’un?

Il y a une vidéo que j’ai vue sur TikTok qui est restée avec moi ces derniers mois. C’est ce qu’on appelle «4 signes cachés que vous avez une anxiété de haut niveau», et une femme y décrit une personne qui est «très performante» à l’extérieur mais qui est «trop réfléchie» à l’intérieur, qui semble «préparée» et joyeuse mais «a besoin d’être rassuré» et est secrètement un plaisir pour les gens, qui travaille jusqu’à l’épuisement professionnel, mais aussi sur-planifie et… procrastine aussi?

Pensez-vous, « Oh mon Dieu, c’est totalement moi »? Bien sûr que vous l’êtes. Les qualités qu’elle décrit sont la façon dont la plupart des gens vivent la vie, et les traits contradictoires démentent le fait que tout le monde se situe quelque part sur le spectre de «confiant» à «insécurisé», de «planificateur» à «procrastinateur». Souvent, ces traits coexistent ou sont en évolution, selon le contexte.

L’autre problème ici est que «l’anxiété de haut niveau» n’est pas un diagnostic médical réel. Mais ça sonne comme ça pourrait en être un, c’est pourquoi il est si tentant de croire. TikTok regorge de vidéos comme celle-ci, de défis à relever qui prouvent supposément que vous avez été élevé avec un «parent narcissique», de cadrage trompeur d’études psychologiques pour affirmer des conclusions douteuses et de désinformation pure et simple (il y a même un professeur de psychologie sur TikTok dont tout le compte existe pour démystifier les affirmations qui deviennent virales sur l’application).

On peut soutenir qu’aucune partie de la santé mentale TikTok n’est aussi omniprésente ou aussi lourde que TikTok TDAH, où les professionnels et les personnes atteintes de TDAH tentent de partager des informations et des expériences sur la façon de faire face et les signes à surveiller si vous pensez que vous pourriez l’avoir. Le TDAH, qui est souvent dénaturé par les histoires de parents qui veulent simplement droguer leurs enfants ou adultes en utilisant des diagnostics bidons pour abuser de stimulants, est déjà fortement stigmatisé depuis des décennies; les discussions sur TikTok découlent généralement de la réponse à cette stigmatisation, où les gens se rappellent que leurs symptômes et leur honte sont bons, et qu’ils sont en fait assez courants.

J’ai reçu un diagnostic et des médicaments pour le TDAH et l’anxiété, et je trouve parfois que ces vidéos sont un rappel bienvenu que je ne suis pas seul dans la frustration (et l’embarras!) Du «mauvais cerveau», comme je l’appelle affectueusement . Mais le plus souvent, je les trouve complètement épuisant. Une grande partie de l’expérience de TikTok donne l’impression d’être canalisée dans des catégories de plus en plus niches qui, parce que le flux d’accueil de TikTok est littéralement appelé la page «Pour vous», reflète censément un référendum sur votre moi le plus intime.

Isabel Munson a écrit un article formidable à ce sujet, et ses problèmes, la semaine dernière pour le magazine Real Life. «Ce que vous voyez sur TikTok peut alors vous amener à vous demander qui vous êtes, comme si l’application devait savoir quelque chose que vous ne connaissez pas», écrit-elle. Cela peut être une bonne chose – beaucoup acceptent leur bisexualité avec l’aide de leur algorithme TikTok, par exemple – mais cela peut également renforcer l’idée qu’il y a, en fait, une fin de partie ici, que si TikTok peut vous montrer de nouvelles parties de vous-même qu’un jour, avec suffisamment de défilement, une image complète émergera.

Ce n’est pas ainsi que fonctionne l’identité. Sur TikTok, les étiquettes sont «configurées comme une condition à découvrir plutôt qu’articulée ou exprimée», écrit Munson. «Alors qu’un thérapeute peut remettre en question l’utilité de s’identifier comme étant en permanence aligné sur la lutte que l’on vit, les plates-formes axées sur l’engagement aident à définir les conditions comme des points d’identité, des insignes d’honneur.

Il n’est pas tout à fait choquant qu’une application principalement peuplée de jeunes se concentre énormément sur la découverte de soi et les signifiants d’identité éclatés; comme la cafétéria du lycée dans une comédie pour adolescents, les sous-cultures sont regroupées par table, que tout le monde s’intègre parfaitement ou non, et la plupart des gens essaient simplement de trouver un endroit pour s’asseoir. Il n’est pas non plus surprenant que tant d’étiquettes préférées de TikTok – TDAH, anxiété, bisexualité, narcissisme – aient tendance à peupler un spectre sur lequel tout le monde, qu’il le sache ou non, tombe quelque part.

Et pourtant, c’est aussi amusant de pathologiser les traits de personnalité de l’autre et de nous-mêmes (voir: l’astrologie). Une version beaucoup moins potentiellement nocive de ce phénomène est explorée dans le dernier article de Kaitlyn Tiffany sur l’Atlantic on Aesthetics Wiki, le site Web qui catégorise méticuleusement les sous-cultures esthétiques numériques telles que «académie romantique» et «traumacore». «À l’adolescence et au jeune âge adulte, il y a« une forte volonté d’articuler son identité »… et à l’ère des médias sociaux, une façon naturelle et significative de le faire consiste à choisir et à organiser des images», écrit-elle. Si personne n’appréciait ce truc, il n’y aurait pas de quiz BuzzFeed, pas de fandoms, pas de telle frontière entre l’idée d’un «chat» et d’un «chien». Personne ne vivrait dans un monde où vous pourriez suranalyser le thème natal de votre béguin avec vos amis, et qui voudrait cela?

Le problème a tendance à se poser lorsque les diagnostics de personnalité en question sont traités comme des diagnostics médicaux réels, alors qu’en réalité ce dont le spectateur souffre le plus est la misère générale d’être une personne. Et la meilleure façon de gérer cela, peut-être, n’est pas de déplorer l’idée que vous n’êtes peut-être pas extraordinairement unique, mais de trouver un soulagement dans le fait que parfois tout le monde ressent cela aussi. Ou à tout le moins, en prenant les conseils d’un vrai professionnel.

