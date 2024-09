Cette semaine dans Pokémon GO : du 30 septembre au 6 octobre 2024

Plongez dans le deuxième mois de la saison Max Out dans Pokémon GO ! Une variété d’événements apportent avec eux de nouveaux Pokémon Dynamax et de nouveaux Pokémon brillants !

Points forts:





Événement des héros légendaires





Zacien









Du jeudi 26 septembre à 10h00 au mardi 1er octobre 2024 à 20h00, heure locale, vivez l’événement Héros légendaires, avec les débuts de Shiny Zacian et des recherches de branchement spéciales qui affectent vos apparitions d’encens.





Événement Expédition Galarienne





Zamazenta









Shiny Zamazenta, Shiny Galarian Articuno, Shiny Galarian Moltres et Shiny Galarian Zapdos font tous leurs débuts dans l’événement Galarian Expedition, du 4 octobre à 10h00, heure locale, au 11 octobre à 20h00, heure locale.





Journée communautaire Sewaddle





Emmailloter









Shiny Sewaddle fera ses débuts le 5 octobre, de 14h à 17h, heure locale, avec la journée communautaire Sewaddle ! L’évolution de Swadloon pendant l’événement permettra à Leavanny de connaître l’attaque de charge exclusive Shadow Claw.





Recherche spéciale de la saison Max Out : Galar Calling

Une nouvelle histoire de recherche spéciale « Galar Calling » avec des chemins de branchement sera disponible pour les dresseurs ! Tout au long de Pokémon GO : Max Out, vous pourrez atteindre de nouveaux sommets avec le Pokémon partenaire de votre choix.

En fonction du Pokémon partenaire que vous choisissez, l’arrière-plan de votre livre de cartes postales changera pour célébrer votre choix !

Vous pouvez réclamer cette recherche spéciale gratuitement du mardi 3 septembre à 10h00 au mardi 3 décembre 2024 à 9h59, heure locale.





Bounty quotidien en pièces : première partie

Un nouveau billet sera disponible pour le Daily Coin Bounty, à partir du mardi 3 septembre 2024 à 00h00, heure locale, et jusqu’au vendredi 2 octobre 2024 à 23h59, heure locale. Il y aura de nouvelles façons de gagner des pièces, ainsi que des bonus spéciaux !





GO Battle League Saison 20

GO Battle League : Max Out débutera sur GO Battle League : Max Out débutera le mardi 3 septembre 2024 à 13h00 PDT (GMT -8).

Les événements suivants se produiront au début de la saison :

Les récompenses de fin de saison seront disponibles sur l’écran de bataille.

Votre classement GO Battle League sera réinitialisé.

Les conditions de montée en rang resteront les mêmes que celles de la saison précédente.

*4× Stardust provenant des récompenses gagnées (cela n’inclut pas les récompenses de fin de série)





Heure des projecteurs





Pidové









Mardi 1er octobre, de 18h à 19h Heure locale, nous avons Pidove comme Pokémon vedette pour l’heure des projecteurs, ainsi que 2x bonbons pour transférer des Pokémon !





Vitrines

Les vitrines PokéStop suivantes auront lieu au cours de cette semaine :





Raids

Heure de raid





Zacien









Mercredi 2 octobre de 18h à 19h heure locale, Zacian apparaîtra dans des raids cinq étoiles.

Méga Raids





Gardevoir (Méga)









Du 26 septembre au 4 octobre, Mega Gardevoir apparaîtra dans Mega Raids.





Blaziken (Méga)









Du 4 au 14 octobre, Mega Blaziken apparaîtra dans les Mega Raids.

Raids cinq étoiles





Zacien









Du 26 septembre au 4 octobre, Zacian apparaîtra dans les raids cinq étoiles.





Zamazenta









Du 4 au 14 octobre, Zamazenta apparaîtra dans les raids cinq étoiles.

Raids de l’Ombre





Entei (Ombre)









Des Shadow Raids une étoile et trois étoiles seront disponibles quotidiennement, tandis que des Shadow Raids cinq étoiles auront lieu les samedis et dimanches, sauf indication contraire. De plus, Shadow Entei se lancera dans des Shadow Raids cinq étoiles pendant Max Out !

Vous pourriez même rencontrer un Shiny Shadow Entei, si vous avez de la chance !





Saison de Max Out

Les bonus suivants sont spécifiques à Max Out :

Augmentation de l’XP pour une séquence de tours PokéStop de sept jours

Augmentation de l’XP et de la Poussière d’Étoile pour une séquence de sept jours de capture de Pokémon

Augmentation de l’XP en augmentant le niveau d’amitié

Un bonbon supplémentaire lors de l’échange de Pokémon

Les entraîneurs de niveau 31 et supérieur recevront un Candy XL garanti lors de l’échange de Pokémon.





Percée de la recherche Season of Max Out

Du 3 septembre 2024 à 10h00 au 3 décembre 2024 à 10h00 heure locale.

Accomplissez des tâches de recherche sur le terrain pendant toute la saison pour gagner une rencontre parmi le pool de Pokémon ci-dessous :

Saison des tâches de recherche sur le terrain Max Out

Les tâches de recherche sur le terrain, qui étaient auparavant effectuées sur une base mensuelle, seront désormais effectuées de manière saisonnière. Les tâches de recherche sur le terrain qui récompensent une rencontre avec Spinda continueront à tourner mensuellement. Pour une liste complète des tâches de recherche sur le terrain de la saison, consultez notre liste ici.





Apparitions sauvages saisonnières

Différents Pokémon apparaîtront dans la nature ! Au fur et à mesure que la saison change, différents Pokémon apparaîtront dans différentes régions du monde.

Rencontres exclusives à l’hémisphère

Différents Pokémon apparaîtront également dans les hémisphères nord et sud :





Œufs

Les Pokémon suivants éclosent des œufs cette saison. Ce ne sont là que quelques éclosions d’œufs mises en évidence, plus de Pokémon peuvent éclore de chaque groupe d’œufs !

2 km Oeufs

5 km Oeufs

7 km Oeufs

10 km Oeufs





Récompenses de synchronisation d’aventure

Les Pokémon suivants éclosent des œufs Adventure Sync cette saison. Ce ne sont là que quelques éclosions d’œufs mises en évidence, davantage de Pokémon peuvent éclore de chaque groupe d’œufs.

5 km Oeufs

10 km Oeufs

Récompenses des itinéraires

7 km Oeufs de Mateo Gift Exchange

*Si vous avez de la chance, vous pourriez en rencontrer un Shiny !