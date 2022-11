Cette semaine dans l’OK : héroïsme hors service et animaux échoués

Joyeux samedi!

Josh Piercey de Black Press Media a eu le récapitulatif des principaux titres de l’Okanagan cette semaine.

Un homme accusé d’être agressif envers les volontaires SAR lors d’un sauvetage en montagne à Kamloops

Un homme fait l’objet d’une enquête policière après une rencontre avec du personnel de recherche et de sauvetage qui tentait de secourir un parapentiste blessé au sommet du mont Paul dimanche soir (13 novembre).

Selon la GRC de Kamloops, un homme de 35 ans a été arrêté au pied de la montagne après avoir prétendument interféré avec Kamloops Search and Rescue (KSAR) en marchant jusqu’au sommet du mont Paul et en agissant de manière belliqueuse envers les sauveteurs.

Un jeune entrepreneur reprend le restaurant du centre-ville de Salmon Arm autrefois dirigé par des parents

Charlotte Charlton est depuis longtemps un visage familier du Pink Cherry.

L’entrepreneure de 21 ans s’est familiarisée avec le café-restaurant du centre-ville de Salmon Arm en 2010, lorsque ses parents Helen et Stephen Charlton en sont devenus les propriétaires. Charlotte et ses frères et sœurs Natasha et William (ce sont des triplés) ont été photographiés en train de servir du café à leur mère et un repas au restaurant cette année-là pour un reportage dans le Salmon Arm Observer. Interrogée alors sur sa fête des mères idéale, Helen a répondu : “Cette fête des mères, j’aimerais avoir une matinée paresseuse avec ma famille, alors, pour vous dire la vérité, je viendrai au Pink Cherry pour m’assurer que d’autres mères ont un bon moment.”

Un officier en congé se précipite pour aider un membre en service à Lake Country

Il s’agissait d’un cas de « bon endroit, bon moment » pour un agent de la GRC de Kelowna qui n’était pas en service et qui a aidé à arrêter un suspect agité la semaine dernière.

Const. Nickel profitait de sa journée de congé avec sa famille à Lake Country lorsqu’il a remarqué qu’un agent de la GRC en service se trouvait dans une situation difficile avec un suspect qui ne coopérait pas.

Const. Nickel a garé son véhicule, s’est assuré que sa famille était en sécurité, puis a couru pour aider l’autre officier.

Plus de 100 animaux secourus bloqués à l’hôtel de Revelstoke

En entrant dans les couloirs du rez-de-chaussée du Revelstoke Days Inn, vous pouviez sentir les animaux avant de les voir.

Un transport bénévole du service Running Wild Rescue de Moose Jaw, en Saskatchewan, s’est arrêté à Revelstoke où ils ont laissé un mélange de plus de 100 chats et chiens. Le transport amenait les animaux de Moose Jaw à Vancouver, déposant les rescapés en cours de route. Kristin Henry, Anthony James et Sade Smith étaient à Revelstoke depuis Nelson pour récupérer leur chiot lorsqu’ils se sont soudainement retrouvés à s’occuper de tous les animaux mercredi 16 novembre soir.

«Je n’ai certainement pas dormi et je n’ai aucune expérience avec ceci ou quelque chose comme ça. Nous faisons simplement de notre mieux pour nous assurer que les animaux vont bien », a déclaré Henry.

