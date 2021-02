Cette semaine dans les nouvelles de Covid-19: Biden tente de rassurer, Cuba fait des progrès en matière de vaccination et les gouverneurs sont sous le feu.

Lors de ses premiers voyages en tant que président, le président Biden s’est rendu au Wisconsin et au Michigan pour promouvoir son plan de déploiement de la vaccination et la facture de secours de 1,9 billion de dollars qu’il espère pouvoir restaurer l’économie américaine.

Après un vœu optimiste mardi selon lequel tout Américain qui voulait un vaccin «pourrait en avoir un d’ici la fin juillet de cette année», M. Biden a demandé la patience vendredi, affirmant que les États-Unis pourraient «se rapprocher de la normalité» d’ici la fin de l’année. La semaine s’est terminée alors que les tempêtes hivernales frappant une grande partie du pays ont retardé la livraison de six millions de vaccins.

M. Biden s’est adressé au sommet virtuel du G7 et a déclaré que son administration respecterait la promesse américaine de faire un don de 4 milliards de dollars à la campagne mondiale de vaccination au cours des deux prochaines années. L’engagement de M. Biden dans la lutte mondiale contre la pandémie contraste fortement avec l’approche de l’ancien président Donald J.Trump, qui a retiré les États-Unis de l’Organisation mondiale de la santé.

Dans d’autres actualités cette semaine:

Israël a couru en avant avec la campagne de vaccination Covid la plus rapide au monde, inoculant près de la moitié de sa population avec au moins une dose. Aujourd’hui, de nouvelles initiatives gouvernementales et commerciales s’orientent vers un système à deux niveaux pour les vaccinés et les non vaccinés, soulevant des questions juridiques, morales et éthiques.

Cuba se rapproche de la production de masse d’un vaccin contre le coronavirus inventé sur l’île. Si le vaccin s’avère sûr et efficace, il donnerait au gouvernement cubain une victoire politique significative – et une chance de sauver la nation de la ruine économique.

L’espérance de vie aux États-Unis a chuté d’un an, a rapporté mardi le gouvernement fédéral. Le rapport a également montré une aggravation des disparités raciales et ethniques entre les Américains noirs et blancs. L’espérance de vie de la population noire a diminué de 2,7 ans au premier semestre 2020. Une autre étude, publiée mardi, a montré que les résidents latinos et noirs de New York ont ​​pris du retard dans les taux de vaccination.