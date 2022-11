Cette semaine dans le OK : héler un taxi et dévaler les pistes

Joyeux samedi!

Josh Piercey de Black Press Media a eu le récapitulatif des principaux titres de l’Okanagan cette semaine.

“Ça va tuer toute l’industrie du taxi”: manifestation au salon de l’embauche d’Uber à Kelowna

Des taxis jaunes et des pancartes indiquant «Arrêtez Uber maintenant» et «La vie des taxis compte» étaient stationnés devant le salon de l’embauche d’Uber au Fairfield Inn and Suites de Kelowna le 2 novembre.

“Je ne soutiens pas Uber ici, c’est une ville trop petite. Ça va tuer toute l’industrie du taxi », a déclaré Zora Mahal, chauffeur chez West Cab.

Les manifestants ont déclaré qu’ils ne voulaient pas que l’application de covoiturage Uber vienne à Kelowna, car cela créerait de la concurrence et réduirait la capacité des chauffeurs de taxi à gagner de l’argent.

Un homme accusé d’une série de crimes d’un mois à l’échelle de l’Okanagan est mort

L’homme de Vernon accusé d’avoir cambriolé des entreprises dans l’Okanagan l’année dernière est mort.

Shawn Lamouroux devait comparaître lundi devant le tribunal pour six chefs de braquage mais tous ses dossiers ont été éteints.

Le terme atténué fait référence au processus de suspension d’un dossier lorsque les procureurs ont une base appropriée pour croire que la personne est décédée, a expliqué mardi le service des poursuites de la Colombie-Britannique.

Industrie fragile : la perte de l’abattoir de Salmon Arm affecte les producteurs de porc locaux

Les éleveurs de porcs du nord de l’Okanagan-Shuswap doivent réévaluer leurs activités à la suite de la fermeture récente d’un abattoir de Salmon Arm.

Rocana Meats a brusquement fermé ses portes en août, obligeant les producteurs locaux à réfléchir à leurs options qui, en ce qui concerne les abattoirs, sont de plus en plus rares et difficiles d’accès.

«Le nombre très limité d’abattoirs qui se trouvent dans la région sont complètement réservés à cette période de l’année et / ou n’offrent pas de services personnalisés, il n’est donc pas vraiment raisonnable de s’attendre à ce que quelqu’un puisse simplement relouer ses animaux ailleurs à ce moment-là. temps », a déclaré Julia Smith, directrice exécutive et chef de projet de la Small-Scale Meat Producers Association (SSMPA).

Revelstoke accueillera les meilleurs snowboarders dans une compétition de renommée mondiale

Plus tard cette saison, Revelstoke Mountain Resort (RMR) et Selkirk Tangiers Heli Skiing (STHS) accueilleront une étape du Natural Selection Tour 2023, une compétition mettant en vedette les meilleurs snowboarders du monde pour s’affronter en tête-à-tête.

“Revelstoke Mountain Resort accueillant le Natural Selection Tour va être époustouflant”, a déclaré Dustin Craven, Revelstoke-local et gagnant de Natural Selection Baldface 2022 dans un communiqué de presse.

