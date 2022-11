Cette semaine dans le OK : Faire du stop et gérer l’assurance

Joyeux samedi!

Josh Piercey de Black Press Media a eu le récapitulatif des principaux titres de l’Okanagan cette semaine.

“C’est ridicule”: un homme de Salmon Arm résiste aux nouvelles règles sur les ventes de véhicules privés en Colombie-Britannique

Chris Lethbridge prend position contre l’ICBC et le gouvernement de la Colombie-Britannique après avoir appris qu’il devait une taxe de vente basée sur une estimation de 11 000 $ pour un camion d’occasion qui lui a coûté 2 100 $.

L’homme de Salmon Arm a déclaré avoir acheté le camion, un Dodge 2008 avec environ 300 000 kilomètres, lors d’une vente privée en octobre.

“Nous avons conclu l’affaire au bureau des assurances et dès que j’ai conclu l’affaire, ils ont dit que le camion valait 11 000 $, vous deviez des taxes sur 11 000 $…”, a déclaré Lethbridge.

« Je ne paie pas environ 1 300 $ de taxes sur un véhicule pour lequel j’ai payé 2 100 $. C’est ridicule.

«Je dois juste sortir»: un résident de Revelstoke partage une expérience de location effrayante

L’expérience toxique de Janine Arellano en tant que locataire dans une unité locative locale lui a fait ressentir de la peur et de la colère et cela a changé de façon permanente son approche de la location.

La location à Revelstoke est limitée et coûteuse, ce qui la rend compétitive. Une brève analyse de la page Facebook de Revy Rentals révèle que plus de personnes recherchent des logements à louer à Revelstoke qu’il n’y a de logements à louer. Le logement n’est pas un problème nouveau dans la ville. En fait, c’était le sujet le plus important soulevé lors des récentes élections municipales, et le conseil municipal précédent a passé une bonne partie de son temps à expliquer comment lutter contre la crise du logement à Revelstoke grâce au plan d’action pour le logement.

Le paysage locatif peut placer les locataires dans une situation précaire. Avec la saison hivernale qui approche et plus de locataires entrants, Arellano a décidé de partager son histoire afin que d’autres puissent apprendre et se responsabiliser pour éviter le même mal.

La veuve d’un homme de Penticton réagit à une amende de 2 000 $ infligée au conducteur qui a tué son mari

Une amende de 2 000 $ pour avoir conduit un véhicule dans la circulation venant en sens inverse et tué un mari, un père et un grand-père très aimés de Penticton est le signe d’un système judiciaire défectueux, a déclaré la veuve de Steve Dahnert.

Carlie Dudych, 21 ans, a été condamnée par la Cour provinciale de Kelowna la semaine dernière (14 novembre) à une amende de 2 000 $ pour avoir franchi la double ligne continue sur l’autoroute 33 dans la circulation venant en sens inverse, heurtant la moto de Dahnert qu’il conduisait le jour de Thanksgiving 2020. Dahnert est décédé plus tard à l’hôpital des blessures qu’il a subies dans l’accident.

Selon l’épouse de Steve, Tracy Dahnert, Dudych n’a montré aucune émotion dans la salle d’audience, même en écoutant des déclarations de victimes très émouvantes et avec beaucoup de pleurs dans la salle d’audience.

Un homme pendu à un camion de transport tombe sur l’autoroute de Vernon

Une dangereuse démonstration d’auto-stop a été filmée à Vernon et partagée sur les réseaux sociaux lundi.

Dans la vidéo, publiée sur la page Facebook Vernon Rant and Rave (non censurée) par Nathan McAllister, un homme vêtu de noir peut être vu pendu à l’arrière d’un gros camion de transport sur l’autoroute 97 à Vernon, à côté du terrain du MDN.

