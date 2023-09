Cette semaine dans le football MIL | Actualités, Sports, Emplois

Ce soir, Stade Kanaiaupuni, 19h

Aperçu

Les Warriors sont la seule équipe à 4-0 dans le MIL et occupent la tête du classement de la Division II avec 1-0. Les Sabres ont montré une amélioration significative lors de leurs deux derniers matchs et entament le week-end en tête du classement DI avec une fiche de 1-0. Kamehameha Maui a remporté la première rencontre 45-0 le 9 septembre.

Les sabres en un coup d’œil

Après avoir été blanchis lors de leurs deux premiers matchs, les Sabres ont marqué 45 points lors de leurs deux derniers matchs. Piercen Cajical-Evans a totalisé 336 verges, 134 la semaine dernière. Rodney Vaka et Nash Vida Ah Loo partagent les tâches de QB. LB Ofa Falekaono mène la défense en amélioration.

Les guerriers en un coup d’œil

Makana Kamaka-Brayce a 51 ans pour 75 passes pour 731 verges, 12 touchés et une interception. Frank Abreu compte 19 attrapés pour 355 verges et cinq touchés. Les Warriors, heureux de leurs passes, ont couru 40 fois la semaine dernière pour 190 verges. La défense a réalisé trois blanchissages en quatre matchs.

Citable

« Nous voyons sur quoi nous devons travailler. Si quelqu’un a regardé le match, nous devons travailler sur notre blocage des passes et nous assurer que tout le monde fait sa mission.

— Aylett Wallwork, entraîneur-chef de Maui High après la défaite de la semaine dernière

• Lahainaluna contre Baldwin

Samedi, War Memorial Stadium, 19h

Aperçu

Les Luna sont de retour. La marée rouge du West Side s’ouvre avec un match de division contre les Bears. Le match a attiré l’attention des médias de tout le pays et il s’est vendu en ligne en 20 minutes lorsque les billets ont été mis en ligne mercredi – plus de 5 000 personnes sont attendues.

Lunas en un coup d’œil

Noa Gordon et Lyrik Kahula devraient partager leur temps au poste de quart-arrière et tous deux pourraient jouer en défense. Les étoiles de retour du MIL All-Stars FS/RB Kuola Watson, RB/LB Kaulana Tihada, TE/LB Teva Lofa et OL/DL Kalaeloa Tancayo seront également parmi les principaux acteurs bidirectionnels.

Les ours en un coup d’œil

Les Bears ont montré des améliorations lors de leurs deux derniers matchs des deux côtés du ballon. Les QB Kalaheo Kanae Oliveira et Josiah Nakihei ont partagé le temps. Noah Ruess, Watkins Cooper, Trotter Apo, Malachi Chavez, Antone Sanches et Brock Toma ont tous capté des passes la semaine dernière.

Citable

« Comme nous l’avons dit aux enfants, cette saison va arriver en un clin d’œil. … Ce qui va se passer à la fin de la saison dépendra de ce que vous êtes capables de faire et du type d’éthique de travail que vous y mettrez.

— Dean Rickard, co-entraîneur-chef de Lahainaluna à l’entraînement de lundi

CLASSEMENT MIL

Remarque : seuls les matchs en division compteront pour la qualification d’État ; dossier global entre parenthèses

PREMIÈRE DIVISION

W L Pct PF PA

Maui élevé (1-3) 1 0 1,000 27 17

Lahainaluna (0-0) 0 0 .000 0 0

Baudouin (0-4) 0 1 ,000 17 27

SECTION II

W L Pct PF PA

KS Maui (4-0) 1 0 1.000 34 21

Roi Kekaulike (3-1) 0 1 .000 21 34

Vendredi 22 septembre

Kamehameha Maui 24, Baldwin 0

Samedi 23 septembre

Roi Kekaulike 28, Maui High 18

Le jeu d’aujourd’hui

Maui High à Kamehameha Maui, 19h

Le match de samedi

Baldwin contre Lahainaluna au War Memorial Stadium, 19 heures

Vendredi 6 octobre

Baldwin chez King Kekaulike, 19h

Samedi 7 octobre

Maui High contre Lahainaluna au War Memorial Stadium, 19 heures



