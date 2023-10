Ce soir, Stade Kanaiaupuni, 19h

• Aperçu

C’est la semaine de la décision au MIL. Kamehameha Maui peut décrocher la place de la ligue dans la Division II avec une victoire, tandis qu’une victoire semblable à celle du King Kekau forcerait un match éliminatoire par le vainqueur pour la deuxième saison consécutive. Ces deux-là ont participé aux deux derniers matchs de championnat d’État.

• Na Alii en un coup d’œil

Le quart Kalelepono Wong court derrière une ligne O dirigée par James Kekumu-Moniz. Wong, le joueur offensif MIL de l’année 2022, a réalisé ses 90 verges au sol dans la seconde moitié d’une défaite contre les Warriors le 15 septembre. Comptez sur lui pour porter davantage le ballon en première mi-temps ce soir.

• Les guerriers en un coup d’œil

Le quart Makana Kamaka-Brayce mène une attaque équilibrée derrière une jeune ligne O dirigée par Pa’u Spencer. Kamaka-Brayce compte 16 passes TD et trois INT. Quatre joueurs – Kaikea Hueu, Zedekiah Campbell, Teiva Kauhaa-Po et Niuhi Howard – ont parcouru plus de 100 mètres.

• Citable

« C’est une super équipe, ils nous ont vraiment livré un sacré combat. Je veux juste les remercier, surtout depuis que j’ai grandi avec tous ces garçons. Je les adore et “Super game boys”. “

— Frank Abreu, senior du KSM après la victoire des Warriors le 15 septembre contre Na Alii

*****

Maui High à Lahainaluna

Samedi, Stade Sue Cooley, 19h

• Aperçu

Les Lunas peuvent décrocher leur 16e voyage consécutif au tournoi d’État avec une victoire, tandis que les Sabres peuvent forcer un match éliminatoire la semaine prochaine avec une victoire. Lahainaluna a remporté 43 matchs consécutifs du MIL, depuis 2016, dont une victoire 37-6 contre Maui High le 7 octobre.

• Sabres en un coup d’oeil

Au cours des deux derniers matchs, Maui High a totalisé 530 verges offensives lors d’une victoire contre Baldwin et 252 lors d’une défaite contre King Kekaulike. Nathaniel Russell a réussi 226 verges la semaine dernière – Charlie Peterson a reçu 105 verges et Braden Albrecht en a reçu 78, tous deux ont attrapé un touché.

• Lunas en un coup d’œil

Lyrik Kahala est le quart-arrière incontesté après que Noa Gordon ait subi récemment une fracture de la clavicule mettant fin à la saison à l’entraînement. Kaulana Tihada mène l’attaque au sol avec 419 verges et six touchés en quatre matchs. Kuola Watson est le leader de la défense.

• Citable

«Nous connaissons Maui High, ils vont de mieux en mieux. Donc, sans aucun doute, la semaine prochaine sera un match énorme et nos enfants s’en rendent compte aussi.

— Dean Rickard, co-entraîneur-chef de Lahainaluna après la victoire 28-7 de la semaine dernière contre Baldwin

*****

CLASSEMENT MIL

Remarque : seuls les matchs au sein de la division compteront pour la qualification au tournoi d’État ; dossier global entre parenthèses

PREMIÈRE DIVISION

W L Pct PF PA

Lahainaluna (4-0) 3 0 1.000 107 13

Maui élevé (2-6) 2 1 .667 85 69

Baudouin (0-8) 0 4 .000 39 149

SECTION II

W L Pct PF PA

KS Maui (5-1) 1 0 1.000 34 21

Roi Kekaulike (5-1) 0 1 .000 21 34

Vendredi 20 octobre

Roi Kekaulike 34, Maui High 30

Samedi 21 octobre

Lahainaluna 28, Baldwin 7

Le jeu d’aujourd’hui

Roi Kekaulike à Kamehameha Maui, 19h

Le match de samedi

Maui High à Lahainaluna, 19h

Fin de la saison régulière

Vendredi 3 novembre / Samedi 4 novembre

Playoffs du championnat, si nécessaire, au War Memorial Stadium, à 19h