Cette semaine dans le football MIL | Actualités, Sports, Emplois

Ce soir, Stade King Kekaulike, 19h

Aperçu

Na Alii célèbre son retour à la maison alors qu’il continue de se préparer pour sa deuxième rencontre très importante avec Kamehameha Maui en trois semaines en D-II. Les Bears jouent pour la sixième semaine consécutive et ont deux matchs MIL DI pour terminer leur liste après celui-ci.

Les ours en un coup d’œil

Toa Mata’afa-Grove mène la défense lors de sa saison senior après son retour de jeu en Pennsylvanie. L’étudiant de deuxième année Kalaheo Kanae Oliveira est devenu le QB partant, le junior Antone Sanches est le principal receveur et le junior Brock Toma mène le jeu au sol.

Na Alii en un coup d’œil

Le joueur offensif en titre de l’année MIL, Kalelepono Wong, dirige bien l’offensive de l’aile T de l’équipe – Jordan Yoro, Wong et Kalani Puu ont tous plus de 150 verges au sol et Wong a sept touchés. Le centre senior James Moniz-Kekumu mène une ligne O vétéran.

Citable

« Je pense que ce fut une expérience révélatrice pour eux. Quelque chose à quoi ils n’ont pas été exposés, je pense que ce n’est jamais le cas pour ce groupe. Donc, c’est bien d’avoir cette exposition, essayez de les y habituer.

— Cody Nakamura, entraîneur de Baldwin après la défaite de la semaine dernière contre les Lunas

*****

Maui High contre Lahainaluna

Samedi, War Memorial Stadium, 19h

Aperçu

Ce jeu est pour la première place du MIL DI. Les Lunas ont fait leurs débuts dans la saison la semaine dernière avec une victoire de 42-0 contre Baldwin, une équipe que les Sabres ont battu 27-17 le 16 septembre. Ces deux équipes se rencontreront à nouveau le 28 octobre – une séparation entre les deux établirait un championnat. match le 3 ou le 4 novembre.

Lunas en un coup d’œil

Lahainaluna a été impressionnant lors de ses débuts dans la saison – sa 40e victoire consécutive au MIL remontant à 2016 – avec 119 verges au sol parmi huit porteurs de ballon. Les quarts Lyrik Kahula et Noa Gordon ont réussi 119 verges supplémentaires. La défense des Lunas a limité Baldwin à 29 verges au total.

Les sabres en un coup d’œil

Maui High a eu du mal à trouver de la cohérence en attaque, tandis que la défense a été mise à rude épreuve. Ofa Falekaono, invité au Polynesian Bowl, mène la défense du LB et a également passé du temps à l’arrière. Rodney Vaka et Nash Vuda Ah Loo ont partagé le temps au QB.

Citable

« Honnêtement, c’était comme un super pouvoir. En voyant toute la foule, l’adrénaline monter, tout le monde nous regardait, c’était comme si les projecteurs étaient braqués sur toi, tu devais juste te battre pour ta ville.

— Kuola Watson, sécurité/porteur de Lunas après le match de la semaine dernière

*****

CLASSEMENT MIL

Remarque : seuls les matchs en division compteront pour la qualification d’État ; dossier global entre parenthèses

PREMIÈRE DIVISION

W L Pct PF PA

Lahainaluna (1-0) 1 0 1.000 42 0

Maui élevé (1-4) 1 0 1,000 27 17

Baudouin (0-5) 0 2 .000 17 69

SECTION II

W L Pct PF PA

KS Maui (5-0) 1 0 1.000 34 21

Roi Kekaulike (3-1) 0 1 .000 21 34

Vendredi 29 septembre

Kamehameha Maui 42, Maui High 7

Samedi 30 septembre

Lahainaluna 42, Baldwin 0

Le jeu d’aujourd’hui

Baldwin chez King Kekaulike, 19h

Le match de samedi

Maui High contre Lahainaluna au War Memorial Stadium, 19 heures

Vendredi 13 octobre

Maui High contre Baldwin au War Memorial Stadium, 19 h

Samedi 14 octobre

Lahainaluna contre Kamehameha Maui au War Memorial Stadium, 19h



