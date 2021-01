Bientôt une nouvelle tendance TikTok arrivera.

Il y a quelques mois, lorsque Spotify montrait à chacun de ses utilisateurs ses chansons et artistes les plus populaires de 2020, j’ai vu un mème qui ressemblait au genre le plus écouté de quelqu’un était «les chants de mer des années 1800». J’ai ri et l’ai republiée sur mon histoire Instagram, en pensant: «’Bidonville de la mer, ‘ maintenant c’est un terme que vous n’entendez pas tous les jours »et je l’ai oublié.

C’était, jusqu’à il y a deux semaines, quand un vrai bidonville en direct est tombé sur ma page TikTok «Pour vous». La vidéo mettait en vedette un homme chantant une chanson dont je pouvais à peine distinguer les paroles à cause de son fort accent écossais, mais qui disait définitivement quelque chose sur un navire et un rivage. Un autre homme avait ajouté plusieurs lignes de ténor et de baryton pour s’harmoniser avec la chanson. Cela sonnait bien dans une sorte de cerveau, mais ma première pensée était plutôt c’est la chose la plus idiote que j’aie jamais vue et ainsi défilé.

Mais en regardant en arrière, j’aurais dû savoir que c’était précisément le genre de chose sur laquelle Internet descendrait et s’y accrocherait avec une férocité plus grande qu’un marin agrippé agrippant une rame dans une tempête médio-atlantique. J’aurais dû être capable d’imaginer le tweet avec littéralement des centaines de milliers de likes en disant « SeaShantyTok ne cesse de s’améliorer » ou en déclarant 2021 le « année du bidonville»Tout cela parce qu’une vidéo était devenue virale sur TikTok, ce qui n’est guère extraordinaire sur une plateforme où les vidéos aléatoires deviennent constamment virales.

Il aurait dû être facile d’imaginer la couverture haletante qui a suivi une fois que les vidéos des bidonvilles de la mer ont fait le saut de TikTok à Twitter, où un nombre beaucoup plus grand de journalistes adultes consomment des informations. Bien sûr, tous les sites Web tentaient d’expliquer pourquoi un bidonville néo-zélandais au hasard appelé «Wellerman» était soudainement coincé dans la tête de tout le monde. «Les baraques de mer ont repris TikTok. Voici pourquoi », a écrit CNET. Le New York Times est intervenu pour nous corriger (en fait, ce sont des «chansons de chasse à la baleine») tandis que le New Yorker a fait ce que le New Yorker fait de mieux: épeler les mots bizarrement (qu’est-ce que c’est que «mer-chantey?»).

«Hum, il est tout à fait logique que nous soyons tous dans les chants de mer maintenant», a déclaré Vulture, la raison étant «ce sont des chansons unificatrices et de survie, conçues pour transformer un grand groupe de personnes en un seul corps collectif, travaillant tous ensemble pour garder le navire à flot. » Rares sont ceux qui sont allés aussi loin pour élever une poignée de TikToks à une signification non méritée que le Washington Post, dont le titre (sûrement semi-ironique) était «Les chants de mer sont là pour nous sauver».

J’ai le regret de vous informer: ils ne le sont pas.

Le truc avec les chants marins viraux, c’est qu’il n’y a littéralement rien à expliquer. Il n’est pas nécessaire de concilier le bidonville de TikTok avec notre moment politique actuel ou de prétendre qu’il y avait quelque chose d’inévitable dans la popularité des bidonvilles au début de janvier 2021.

Vous pouvez remplacer le titre «Les cabanes de mer sont là pour nous sauver» par littéralement toute tendance «réconfortante» qui est sortie de TikTok l’année dernière. « Le gars du jus de canneberge qui fait du skateboard à Fleetwood Mac est là pour nous sauver. » «Cette fille qui fait du roller sur« Jenny From the Block »est là pour nous sauver.» « Le Ratatouille la comédie musicale vient pour nous sauver »était un véritable titre de décembre. L’une de ces tendances a-t-elle duré plus de quelques semaines? Bien sûr que non.

Ce qui se passe réellement, c’est la convergence de plusieurs forces qui poussent le contenu de niche devant une énorme quantité de globes oculaires. TikTok regorge de sous-cultures non conventionnelles, certainement plus non conventionnelles que toutes celles que j’ai jamais rencontrées. Son algorithme utilise une IA qui est formée pour repérer les vidéos tendance, associée – surtout – à une pincée de pur hasard, ce qui signifie que parfois ces vidéos finissent par devenir massivement virales.

La chaîne d’événements probable était la suivante: on a montré à quelqu’un une vidéo particulièrement accrocheuse de plusieurs personnes chantant un bidonville et l’aimait, alors elle a ensuite été montrée à plus de gens qui l’aimaient aussi, puis quelqu’un l’aimait suffisamment pour la publier sur Twitter , où cela est devenu encore plus viral parce que Twitter est le public exact qui regarderait cela et serait comme, « Wow, les chants de mer deviennent viraux sur TikTok, comme c’est original et édifiant! » Ensuite, un groupe de journalistes comme moi l’ont vu et savaient que cela donnerait un contenu décent sur nos sites Web, parce que les lecteurs et les téléspectateurs aiment regarder des choses nouvelles mais aussi familières, surtout en ce moment, lorsque notre cerveau est épuisé par une stimulation constante mais désespéré. pour encore plus.

C’est pourquoi des phénomènes comme les chants de mer continuent à se produire encore et encore et pourquoi rien de tout cela n’a d’importance en fin de compte. Comme Kyle Chayka et Taylor Lorenz discuté sur Twitter»,« Internet de l’ère de la quarantaine nous fait simplement parcourir de plus en plus rapidement des niches culturelles obscures »et« C’est en quelque sorte une culture stupide et sans importance / non controversée que tout le monde peut écrire / parler. » Éditeur Baffler Jess Bergman a tweeté, « Si je vois un autre explicateur sur les chants de mer sur l’application vidéo pour adolescents, je vais faire la poste. »

Bien sûr, nous sommes tous des gens dont le travail consiste à interpréter Internet, mais je sens qu’il y a aussi une certaine fatigue du côté des consommateurs. Quand Elon Musk, l’homme le plus riche de l’histoire humaine et souffrant en phase terminale de la maladie, a tweeté à propos des chants de mer, c’était alors astucieusement comparé sur le compte Twitter de Denny tuant des mèmes dans les années 2010. Les gens s’énervent de ce genre de choses. Il y en a trop.

Ce serait bien si les cabanes de mer nous sauvaient réellement, n’est-ce pas? Mais nous savons mieux maintenant, car le Ratatouille La comédie musicale ne nous a pas sauvés non plus que le gars du skateboard Fleetwood Mac et quoi que ce soit dans deux semaines « tout le monde sur TikTok est obsédé par! » (probablement le Bridgerton musical). Pour éviter de ressembler au plus grand grognard du monde, je pense qu’il est généralement agréable de regarder les gens découvrir et apprécier quelque chose qu’ils n’auraient pas autrement ou collaborer les uns avec les autres sur Internet (la vidéo où un groupe de personnes chante «All Star» de Smash Mouth en cadence de bidonville est drôle), mais rien de tout cela n’est propre aux cabanes de mer. C’est juste la façon dont les choses fonctionnent maintenant.

Je vous laisse avec le refrain de la chanson Wellerman, dont on pourrait dire qu’elle est aussi une métaphore pour trouver de l’espoir sur Internet. Peut-être qu’un jour, une fois notre travail terminé, les choses iront mieux et nous pourrons tous foutre le camp d’ici.

Bientôt le Wellerman viendra

Pour nous apporter du sucre et du thé et du rhum

Un jour, quand le tonguin est fini

Nous allons prendre congé et partir

