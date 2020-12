Les prix TikTok Room pourraient être l’avenir du fandom des célébrités.

La seule émission de récompenses qui comptait cette année a eu lieu au cours du week-end, mais vous ne pouviez pas la regarder à la télévision. C’est arrivé sur Instagram, sur le compte le plus important des stars des médias sociaux de la génération Z et de leurs abonnés: TikTok Room.

Il est difficile de surestimer l’influence de TikTok Room sur le monde en pleine croissance des micro-célèbres (et maintenant, certains en fait célèbres) TikTokers qui comprennent les utilisateurs les plus suivis sur l’application. Comme la Shade Room, dont il est directement inspiré, le compte publie des potins et d’autres morceaux de drame difficiles à trouver, comme des tweets supprimés, des enregistrements de diffusions en direct ou des captures d’écran de commentaires, de réponses et de likes entre des créateurs populaires.

Pendant la pandémie, lorsque les enfants et les adolescents vivent leur vie en ligne et passent moins de temps avec leurs camarades de classe et leurs amis, la saleté numérique est plus essentielle que jamais. Quand j’ai écrit sur TikTok Room en février, le compte comptait près de 300 000 abonnés; maintenant, il en compte près de 2 millions.

Plus important encore, TikTok Room est géré par deux fans réguliers qui sont anonymes en dehors de leurs prénoms: Elasia, une étudiante de 19 ans dans le New Jersey, et Nat, un lycéen de 17 ans au Texas. Son graphisme et son image de marque peuvent sembler légèrement amateurs, mais c’est aussi ce qui le rend si authentique: Nat et Elasia sont vraiment tellement obsédés par la culture des créateurs que le compte publie des dizaines de fois par jour, souvent à quelques minutes d’un drame majeur. (J’ai demandé à Elasia si elle se considérait comme une journaliste; elle a répondu: «Nous ne publions pas de faux thé.»)

Tout cela pour dire que lorsque TikTok Room a annoncé qu’il organiserait sa première cérémonie de remise de prix en novembre, c’était une grosse affaire. Des nominés tels que Charli D’Amelio, Bryce Hall et Loren Gray ont encouragé leurs fans à voter pour eux dans des catégories telles que « Meilleur créateur de danse », « Meilleur clapback », « Femme la moins problématique » et « Meilleur bateau » (pour les créateurs qui n’ont pas confirmé leur statut relationnel mais que les fans adorent voir ensemble). Le vote a eu lieu la semaine dernière via Google Form, et les résultats, qui ont été déployés dans une série de publications Instagram chronométrées samedi soir, comprenaient des ventilations en camembert des résultats du vote pour la transparence.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par le premier Tiktok Shaderoom (@tiktokroom)

Les gagnants n’étaient pas particulièrement surprenants. Beauty YouTuber James Charles a remporté «Meilleur maquillage». «Meilleur modèle de rôle» est allé à la créatrice au corps positif Sienna Gomez (tout comme «le moins problématique»). Charli a remporté «Most Achieved Female» et «Best Dance Creator» est allé à la chorégraphe «Say So» (et sujet de profil Vox) Haley Sharpe. Ce sont les utilisateurs avec lesquels TikTok est synonyme, et cela en dit long sur l’avenir de la célébrité des médias sociaux: ces utilisateurs sont, pour la plupart, blancs, cis, minces et prêts à gagner des centaines de milliers, voire des millions de dollars. de leurs suites.

Peut-être plus pressant encore, les prix TikTok Room prouvent à quel point les «vrais» récompenses ont plus d’importance et à quel point la culture des célébrités grand public doit rattraper son retard. Selon les résultats des récompenses, près de 500 000 votes ont été exprimés, ce qui illustrerait un taux d’engagement des utilisateurs énorme pour les 1,9 million d’abonnés du compte. Il existe des fandoms en expansion rapide et de plus en plus de niche pour de plus en plus de créateurs de TikTok, et les classements de puissance sont en constante évolution. Nous savons déjà comment la célébrité du jour au lendemain peut affecter la vie et la santé mentale des jeunes, surtout lorsqu’elle disparaît. Ces mécanismes sont déjà en hyperdrive et ils deviennent plus rapides.

Quoi que ce genre d’attention fasse aux influenceurs eux-mêmes, TikTok Room et ses prix de renom sont un exploit extrêmement impressionnant pour deux adolescents réguliers qui pourraient être l’avenir des médias de divertissement. Bien que les enfants de moins de 18 ans n’aient peut-être pas pu voter à cette autre élection le mois dernier, pour certains d’entre eux, les prix TikTok Room auraient peut-être été celui qui comptait le plus.

TikTok dans l’actualité

ByteDance a reçu une nouvelle prolongation de délai pour vendre TikTok à la propriété américaine. (Nous sommes maintenant le 4 décembre). Un cadeau de vacances incroyable serait d’abandonner toute la mascarade et de nous laisser TikTok en paix.

«Comment suis-je arrivé sur Cartel TikTok?» est une question que vous verrez souvent posée sur les réseaux sociaux, car des vidéos de dizaines de sacs contenant ce que l’on suppose être des drogues illégales ou des animaux exotiques et des voitures de luxe ont fait leur apparition sur des centaines de milliers de flux d’utilisateurs de TikTok. Pourtant, selon les experts du crime organisé, ce n’est que du «narco-marketing», c’est-à-dire «la dernière campagne de propagande conçue pour masquer le bain de sang et utiliser la promesse d’une richesse infinie pour attirer de jeunes recrues épuisables».

De même, de nombreux utilisateurs de TikTok, dont moi, ont reçu des vidéos qui semblent avoir été tournées en Corée du Nord. Certains semblent être mis en scène; par exemple, une vidéo montre des gens qui attendent en haut d’un escalier semblant attendre un signal. Le récit se décrit comme «des résidents nord-coréens partageant leur vie quotidienne actuelle» et dit qu’il est produit dans la ville chinoise de Dandong, à côté de la frontière nord-coréenne. Mais comme tous les médias qui prétendent venir de Corée du Nord, où les citoyens sont soumis à certaines des mesures de censure les plus extrêmes au monde, ses origines et ses intentions sont suspectes.

Les anciens employés de Target affirment sur TikTok que Target vous «laissera» voler dans les magasins, tout en suivant tout ce que vous prenez au fil du temps jusqu’à ce que le total soit plus que suffisant pour poursuivre les gens pour vol qualifié. Employés actuels de Target, DM moi!

Voici un mini-document sympa sur la façon dont les musulmans LGBTQ construisent une communauté sur TikTok.

Megan Thee Stallion reste la reine des tendances TikTok.

Une dernière chose

Vous en avez assez de voir les arbres de Noël parfaitement coordonnés de tout le monde sur Instagram Stories? Voici un TikTok pour ceux qui apprécient un arbre avec, euh, « caractère ».