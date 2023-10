Lundi 30 octobre

• Émission de radio Huskies Hockey, 10 h sur Mix 93 WKMJ

mardi 31 octobre

• Huskies Drive Time, de 7 h 30 à 8 h sur Mix 93 WKMJ.

• Volleyball au nord du Michigan, 18h30 sur FloSports & Grit TV

mercredi 1er novembre

• Billets de hockey et de volley-ball pour la journée des enfants Tadych’s Marketplace Foods, midi.

jeudi 2 novembre

• Football dans le nord du Michigan, à 15 h sur FloSports et FOX-UP

Vendredi 3 novembre

• Volleyball contre Wayne State, 17h au SDC Gym sur Mix 93 WKMJ & FloSports

• Hockey contre Augustana, 19 h 07 à la MacInnes Student Ice Arena sur Mix 93 WKMJ & FloHockey

samedi 4 novembre

• Cross-country au NCAA Midwest Regional (Evansville, Indiana), 11 h

• Football contre Minot State, 13h au Kearly Stadium sur Mix 93 WKMJ & FloSports

• Exhibition de basket-ball féminin contre UW-Stevens Point (Wisconsin Dells), 14h00

• Volleyball contre Saginaw Valley State, 15h au SDC Gym sur FloSports

• Hockey contre Augustana, 18 h 07 à la MacInnes Student Ice Arena sur Mix 93 WKMJ & FloHockey

Toutes les heures de l’Est • Événements à domicile à audacieux

FOOTBALL

L’équipe de football est invaincue depuis sept matchs de suite après une victoire 1-0 vendredi contre Ferris State et un match nul sans but contre Saginaw Valley State dimanche au Kearly Stadium. Brooke Green a marqué contre les Bulldogs. Tech conclut la saison régulière avec un match contre le n°12 du nord du Michigan jeudi à 15 heures. FOX-UP diffusera le match localement. Tech a une fiche de 8-2-7 au total et de 7-1-5 dans le GLIAC et est à égalité au deuxième rang avec Grand Valley State au classement du GLIAC. NMU mène avec une fiche en championnat de 8-1-4.

VOLLEY-BALL

Le volleyball technique a partagé son week-end dans le nord de l’État avec un balayage à Davenport vendredi et une défaite 3-1 à Grand Valley State samedi. Lindy Oujiri a mené l’offensive (3,71 k/s), Tess Hayes a lancé l’attaque (10,71 a/s) et Amelia Albers (4,71 d/s) a ancré la défense. Les Huskies ont une fiche de 11-13 au total et de 7-6 dans le GLIAC et disputeront trois matchs cette semaine à partir de mardi à 18h30 au Northern Michigan. Le match sera télévisé sur GRIT (WLUC 6.3, Charte 192). Tech accueille Wayne State vendredi et Saginaw Valley State samedi pour conclure la partie à domicile du programme.

LE HOCKEY

Michigan Tech a fait match nul 2-2 à St. Lawrence vendredi et a perdu 3-1 à Clarkson samedi. Lauri Raiman et Marcus Pedersen ont marqué contre les Skating Saints, et Lachlan Getz a marqué contre les Golden Knights. Tech continue de jouer hors conférence ce week-end à la John MacInnes Student Ice Arena contre son nouvel adversaire Augustana. La mise au jeu tombe à 19 h 07 vendredi et à 18 h 07 samedi. Samedi, c’est la journée des enfants Marketplace Foods de Tadych et patinez avec les Huskies après le match.

CROIX PAYS

Les équipes de cross-country se rendront samedi à Evansville, dans l’Indiana, pour les championnats régionaux du Midwest de la NCAA. Angel Mounds, une communauté indienne historique habitée il y a plus de 1 000 ans, accueillera le championnat. Le 6 km féminin commence à 11 h (heure de l’Est), suivi du 10 km masculin à 12 h 15 (heure de l’Est).

FOOTBALL

L’équipe de football s’est inclinée 44-13 contre le n°3 de Grand Valley State samedi lors du dernier match sur route de la saison. Nic Nora a marqué sur une passe de 10 verges d’Alex Fries et Drew Wyble a inscrit deux buts sur le terrain. Marc Sippel (12) et Kinne (11) ont terminé avec des plaqués à deux chiffres pour mener l’équipe. Tech termine son match hors conférence contre Minot State samedi au Kearly Stadium. Le coup d’envoi est fixé à 13h