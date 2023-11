Cette semaine à Michigan Tech Athletics

Lundi 6 novembre

• Émission de radio Huskies Hockey, 10 h sur Mix 93 WKMJ

• Football contre Parkside, midi au stade Kearly sur FloSports

mardi 7 novembre

• Huskies Drive Time, de 7 h 30 à 8 h sur Mix 93 WKMJ.

Vendredi 10 novembre

• Football à la demi-finale du GLIAC, à déterminer sur FloSports

• Volleyball à Ferris State, 16h sur FloSports

• Basketball féminin contre William Jewell, 18h au SDC Gym sur Mix 93 WKMJ & FloSports

• Hockey à Bemidji State, 20h07 sur Mix 93 WKMJ & FloHockey

samedi 11 novembre

• Football contre Saginaw Valley State, 13 h au stade Kearly sur Mix 93 WKMJ & FloSports

• Volleyball à Ferris State, 15h sur FloSports

• Basket-ball masculin contre Missouri S&T, 16 h à Wisconsin Dells

• Basketball féminin contre Lewis, 18 h au SDC Gym sur 920 AM/107.3 FM WMPL et FloSports

• Hockey à Bemidji State, 19h07 sur Mix 93 WKMJ & FloHockey

dimanche 12 novembre

• Football au Championnat GLIAC, à déterminer sur FloSports

• Basket-ball masculin contre Upper Iowa, 16 h à Wisconsin Dells

Toutes les heures de l’Est • Événements à domicile à audacieux

LE HOCKEY

Michigan Tech a balayé Augustana avec une victoire de 6-4 vendredi et une victoire de 4-3 en prolongation samedi. Isaac Gordon a réussi un tour du chapeau vendredi et Ryland Mosley a marqué le but vainqueur en prolongation samedi pour compléter un tour du chapeau. Blake Pietila a remporté vendredi son 59e match en carrière pour établir un record scolaire. Blais Richartz, Kash Rasmussen et Jack Works ont également marqué des buts dans la série. Les Huskies ont pris la route ce week-end pour commencer le match du CCHA à Bemidji State.

FOOTBALL

L’équipe de football a terminé la saison régulière avec une défaite 1-0 contre le nord du Michigan jeudi. Les Huskies sont la tête de série n°3 du tournoi GLIAC et accueilleront Parkside n°6 à midi lundi au stade Kearly. Les Huskies avaient une fiche de 7-2-5 dans le GLIAC et Parkside une fiche de 3-7-4. Les Black and Gold ont remporté les deux rencontres de saison régulière avec une victoire 1-0 en septembre au Kearly Stadium, puis ont battu les Rangers 3-2 le 20 octobre dans le Wisconsin.

FOOTBALL

L’équipe de football a dominé Minot State 37-3 samedi au Kearly Stadium. Drew Wyble a marqué trois buts sur le terrain, Will Marano et Drew Collins ont marqué des touchés précipités, Ethan Champney a marqué sur un touché et Dante Basanese a eu un choix de six. Hunter Buechel a mené la défense avec sept plaqués. Les Huskies concluront la saison en accueillant Saginaw Valley State au Kearly Stadium samedi pour la Journée des seniors, le coup d’envoi étant prévu à 13 heures.

VOLLEY-BALL

Le volleyball technique est allé 2-1 au cours de la semaine avec une défaite mardi dans le nord du Michigan, une victoire en cinq sets contre Wayne State vendredi au SDC Gym et un balayage de Saginaw Valley State lors de la journée senior samedi. Meg Raabe a mené l’offensive (5 k/s), Tess Hayes a établi l’attaque (10,38 a/s) et Amelia Albers (4,31 d/s) a ancré la défense. Les Huskies ont une fiche de 13-14 au total et de 9-7 au GLIAC – bon pour la quatrième place au classement. Tech termine la saison régulière sur la route à Ferris State vendredi et à Lake Superior State samedi.

CROSS-COUNTRY

Les coureurs techniques Sam Lange et Hannah Loughlin ont remporté les honneurs de toutes les régions lors du championnat régional de cross-country du Midwest de la NCAA à Angel Mounds samedi. Dans la course par équipe, les femmes se sont classées huitièmes au classement général, tandis que les hommes ont terminé septièmes. Lange (21e), Loughlin (24e) et Nick McKenzie (28e) se sont tous classés dans le top 30. Les sélections pour le championnat NCAA seront annoncées lundi.