Cette scène ‘Dil Chahta Hai’ frappe différemment à mesure que vous vieillissez et que la génération Y le ressent

“Dil Chahta Hai” avec Aamir Khan, Saif Ali Khan et Akshaye Khanna était un phénomène culturel lors de sa sortie en 2001 et maintenant, plus de deux décennies plus tard, les gens ne s’en remettent toujours pas. Non seulement la valeur nostalgique des films plus anciens augmente à mesure que le public vieillit, mais aussi différents aspects des films commencent à se présenter sous un jour nouveau. Dans un tel cas, un utilisateur de Twitter a partagé un clip de “Dil Chahta Hai” qui frappe différemment à mesure que nous vieillissons, prenons des emplois, déplaçons des villes et nous éloignons lentement de nos amis.

Dans la scène, Aakash (joué par Aamir) passe devant ce qui semble être un collège dans sa voiture où il imagine voir Sameer (Saif Ali Khan) et Siddharth (Akshaye Khanna) assis près des marches. Pendant un instant, il semble également voir une version de lui-même debout à côté d’eux et souriant à la version de lui dans la voiture. C’est, en fait, la scène qui mène finalement à la scène de réunion emblématique entre les trois amis.

“Quand vous êtes dans la quarantaine…, cette scène de Dil Chahta Hai… touche un accord différent sur la vie [sic]”, a écrit l’utilisateur de Twitter. “Quand vous grandissez et réalisez que votre jeune moi est trop éloigné de vous. Vous savez que vous n’êtes plus dans la vingtaine ou au début de la trentaine, et tous les flashbacks reviennent et vous manquez les temps les plus simples. C’est ce que cette scène représente pour moi”, a écrit un autre. “Surtout, lorsque vous n’êtes pas en contact avec des personnes qui étaient autrefois vos meilleurs amis…. La vie et les priorités changent avec le temps !! », a déclaré un autre. Beaucoup ont dit qu’ils ressentaient la même chose même dans la trentaine ou au milieu de la vingtaine.

Vous pourriez considérer cela comme votre signe pour appeler un ami perdu depuis longtemps !

