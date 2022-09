“Cette saison, je veux que mon équipe soit la championne”, déclare Fazel Atrachali de Puneri Paltan

Puneri Paltan a fait des offres formidables aux enchères de la Pro Kabaddi League (PKL) en signant le joueur iranien Mohammad Esmaeil Nabibakhsh pour un énorme Rs. 87 Lakhs suivi de son compatriote et défenseur vedette ‘Sultan’ Fazel Atrachali pour un Rs stupéfiant. 1,38 crore.

La franchise a retenu dix joueurs avant la vente aux enchères et a ajouté le duo iranien pour aider à renforcer sa défense avant la saison 9 du PKL.

A LIRE AUSSI : Regarder Roger Federer jouer est une émotion: “Fanboy” Somdev Devvarman se souvient de sa rencontre avec “GOAT”

Avant la nouvelle saison, Puneri Paltan a intensifié son entraînement et sa pratique en mettant fortement l’accent sur les liens d’équipe et le développement des compétences. Avec l’expérience de joueurs comme Sultan Fazel et Mohmmad Nabibakhsh couplée au potentiel énorme de jeunes comme Aslam Inamdar, Puneri Paltan est assez optimiste quant à une saison réussie dans la VIVO Pro Kabaddi League.

BC Ramesh, entraîneur-chef du Puneri Paltan a de grandes ambitions pour l’équipe cette saison et a expliqué comment la présence de Fazel aide les jeunes de l’équipe. S’exprimant exclusivement sur l’émission Star Sports ‘Total KBD’, il a déclaré: “C’est ma pensée et même celle de Fazel que Puneri sera le champion cette saison.”

Il a ajouté : « Nous avons de très jeunes joueurs dans notre équipe. Tous sont de bons raiders et de bons défenseurs également. Maintenant, nous avions besoin d’un joueur expérimenté qui pourrait diriger l’équipe. Un défenseur qui pourrait pousser l’équipe, bien jouer et qui est un bon joueur arrière dans le coin gauche. Et pour cela nous avons acheté un joueur comme Fazel Atrachali. Il y a beaucoup de concentration sur la condition physique et nous travaillons pour être encore plus en forme cette saison et pour bien performer. Avoir une bonne compétition parmi les jeunes nous aidera également à améliorer et à augmenter notre forme physique, ce qui s’avérera bon pour l’équipe.

Tout en parlant de l’importance de la saison à venir pour l’équipe, Sultan’ Fazel Atrachali a déclaré : “Cette saison, je veux que mon équipe soit championne et c’est très important pour moi.” Il a ajouté: “Je travaille très dur pour cela et j’espère que je jouerai bien cette saison.”

Ramesh a salué la façon dont le leadership du sultan a un effet positif sur l’équipe et la façon dont il martèle ses coéquipiers pour les soutenir dans toutes les situations. Il a dit: «Fazel doit guider les pillards en fonction de la situation. Il peut bien lire les adversaires et conseiller quels joueurs pourraient gagner le maximum de points pour l’équipe. Qu’il s’agisse d’une prise offensive ou défensive, Fazel le planifiera avec l’équipe.

Aslam Inamdar, le polyvalent de Puneri Paltan, a expliqué comment Sultan Fazel guide l’équipe et agit comme un modèle pour les jeunes. Il a déclaré: “Notre équipe manquait de seniors et de joueurs expérimentés et avoir Fazel a comblé cette place.” Il a ajouté: «Il nous guide bien pendant l’entraînement et nous effectuons les exercices en conséquence. Ses liens d’équipe sont très bons, il inclut tous les joueurs et il nous a également beaucoup soutenu.

(Regardez toute l’action de la saison 9 de la vivo Pro Kabaddi League, à partir du 7 octobre 2022, EN DIRECT et exclusif sur Star Sports Network et Disney + Hotstar)

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici