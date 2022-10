“Cette saison ISL est une autre étape importante vers notre rêve de football”: Nita Ambani

La Hero Indian Super League (ISL) 2022-23 débute le 7 octobre 2022 alors que les finalistes de la saison dernière, les Kerala Blasters, accueillent l’East Bengal FC au stade Jawaharlal Nehru de Kochi. La saison 2022-23 sera spéciale car les supporters seront de nouveau accueillis dans les stades après une interruption de deux saisons. Les équipes auront à nouveau le soutien de leur “12th Man” après les avoir manqués pendant 2 ans.

Mme Nita Ambani, fondatrice et présidente de Football Sports Development Limited (FSDL), a déclaré aujourd’hui que la prochaine saison de la Hero Indian Super League constituera une étape clé pour la ligue et le football indien.

“Le parcours footballistique de l’Inde a été un témoignage de l’esprit du beau jeu !” Avec les fans de retour dans les stades et un calendrier de football étendu, il y a une excitation et une anticipation énormes pour la prochaine saison ISL. Les fans sont le cœur et l’âme du football et nous sommes ravis de les avoir à nouveau dans les tribunes pour encourager leurs équipes ! Au cours des dernières années, malgré les défis de la pandémie, ISL a fourni une plate-forme solide pour les jeunes talents et l’engagement numérique des fans. Je suis sûre que cette année verra l’émergence de beaucoup plus de joueurs nationaux et d’un football de qualité supérieure ! », a ajouté Mme Ambani.

Cette saison, le Hero ISL offrira également aux fans un accès plus facile aux matchs en direct alors que le tournoi passe à des matchs plus centrés sur le week-end à partir de la semaine de match 3. Cette saison a également été prolongée pour proposer un nouveau format de séries éliminatoires qui impliquera les six meilleures équipes.

Avec 117 matchs de football à haut indice d’octane, le Hero ISL revient pour divertir ses fans dans dix sites à travers le pays. Pour la toute première fois, l’étape de la ligue ISL se déroulera sur près de cinq mois en dehors des séries éliminatoires, des demi-finales et de la finale. Chaque club disputera 20 matches de championnat – 10 chacun à domicile et à l’extérieur jusqu’au printemps prochain, alors que la phase de championnat se terminera le 26 février.

Les dates clés de la saison 2022-23 Hero ISL en un coup d’œil :

Match d’ouverture : 7 octobre 2022

Semaine de matchs de la dernière phase de championnat : 23-26 février 2023

Playoffs, demi-finales et finale : mars 2023

